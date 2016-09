Comercial e Estrela Vermelha fazem final

Comentários (0) Esportes Like

GERSON LOURENÇO

Os times do Comercial e do Estrela Vermelha vão decidir o título do Campeonato Cinquentão da Associação de Clubes de Mogi das Cruzes (ACMC). A direção da entidade que comanda o futebol amador da Cidade ainda não divulgou o local e muito menos a data da partida decisiva – provavelmente domingo no Estádio Nogueirão. Os comercialinos garantiram a vaga ao eliminar o Vila Industrial, por 1 a 0, em duelo realizado na noite do último sábado, na semifinal realizada no Francisco Nogueira. Já o rival se qualificou depois de golear o Estrela, por 5 a 0, no memso local, mas no feriado do Dia da Independência do Brasil.

Mais campeões

E o alvinegro do Shangai continua em festa. Na manhã do último domingo, no Estádio Nogueirão, o Comercial faturou dois títulos da ACMC. O primeiro foi na categoria mirim (sub-13), ao bater o Joana D”Arc, por 1 a 0, gol marcado por Victor Hugo ainda no primeiro tempo.

E os comercialinos também foram superiores diante do Tietê e garantiram o título da categoria fraldinha (sub-11), na outra decisão do último domingo. O gol do título foi anotado por Dudu, no começo do confronto.





Nas semifinais do sub-11, o Comercial venceu o Jundiapeba, por 1 a 0, no campo do Tietê. O time do Mogilar se garantiu ao derrotar o Joana D’arc nos pênaltis.

E no sub-13 e em jogos no campo do Tietê, o Joana D”Arc chegou na final ao superar o São Francisco, por 1 a 0. O Comercial derrotou o Jundiapeba, por 4 a 2.