Comédia musical é cartaz no Sesi

Uma comédia musical infantil é atração neste final de semana no palco do Sesi de Mogi das Cruzes. “O Mistério da Bomba H—”, com direção de Anna Campos, será encenada gratuitamente nesta sexta-feira, às 15 horas, e no sábado, às 16 horas. Os ingressos podem ser reservados antecipadamente pelo Meu Sesi (www.sesisp.org.br/meu-sesi) ou retirados no local com uma hora de antecedência.

Tudo começa em meio à visita de um famoso ator de televisão e a uma ameaça de atentado terrorista, no qual seria utilizada a terrível bomba H__. Aí entram em cena fãs histéricas, super-herói, autoridades e malandros que, entre disfarces, amores impossíveis e perseguições, representam o embate entre frangos e perus que movimenta Galinópolis e seus habitantes.





A partir do texto de Antonio Hildebrando, o espetáculo é uma fábula sobre um galinheiro que utiliza uma linguagem popular e irrestrita, não se limitando à compreensão infantil, atingindo tanto adultos quanto crianças.

A diretora buscou fugir da estética naturalista e lançou mão de um trabalho intenso dos atores para interpretar galinhas, perus e aves que identificam os poleiros de Galinópolis com casas de uma cidadezinha mineira qualquer. A trilha musical é toda executada ao vivo pelo elenco. “O Mistério da Bomba H—” tem a direção musical de Tatá Santana, vencedor do prêmio Sinparc 2011.

O grupo

O Grupo Oriundo de Teatro já carrega em seu nome o que há de mais precioso em suas origens. Formado em 2007 a partir da montagem de “O Lustre”, o Grupo possui hoje cinco espetáculos em repertório. Suas montagens vêm se caracterizando pela utilização dos “planos” (diálogo, canção e narrativa), dos modos dramático, épico, lírico, pelas constantes inversões entre o trágico e o cômico, pela colagem de formas teatrais e extrateatrais e pelo investimento de uma voz narradora e questionadora.

O coletivo é motivado por alguns princípios básicos: promover cultura para além de barreiras, falar com a mesma propriedade aos iniciados e não iniciados. Apresentar, entreter e, ainda assim, provocar. Abrir as portas e, de carro, a pé ou de avião, ir aonde o povo está.

No elenco estão Enedson Gomes, Helaine Freitas, Isabela Arvelos, Ítalo Mendes e Pablo Barcelos. A produção é do próprio Grupo Oriundo de Teatro.

O Teatro do Sesi Mogi das Cruzes está localizado à Rua Valmet, 171, em Braz Cubas.

SERVIÇO

“O Mistério da Bomba H—”

Rua Valmet, 171, Braz Cubas

Dia 9, sexta, às 15h

Dia 10, sábado, às 16h





60 minutos

Livre

Informações: (11) 4723-6900 e 4723-6925