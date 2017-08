Comédia em cartaz no Teatro Vasques

Caderno A - Capa

A comédia “As Filhas da Mãe”, em cartaz há mais de duas décadas, será apresentada em Mogi das Cruzes neste domingo, às 19 horas. A atração, vista por mais de 1,5 milhão de pessoas, é de autoria de Ronaldo Ciambroni, que também assina a direção do espetáculo.

“Quando eu trabalhava com seleção de elenco para emissoras de televisão, constantemente encontrava mães que eram muito mais ansiosas que as próprias candidatas, algumas chegando ao desespero para ‘cavar’ uma oportunidade para as suas filhas”, relata.

Baseado nessas experiências, Ciambroni escreveu “As Filhas da Mãe”, que conta a história de Diva Maria, uma mãe, cuja longa e fracassada trajetória nos meios artísticos, a leva a investir na carreira das duas filhas.

Como ambas são totalmente desprovidas de talento, as inúmeras tentativas de “encaixá-las” em alguma produção artística falham sucessivamente, criando situações hilárias e levando as duas moças à atitude desesperada de fugir de casa para obter a liberdade. A partir de então, a busca pelas filhas toma conta da vida de Diva Maria, que acaba se envolvendo em situações inusitadas e surpreendentes ao longo de todo o espetáculo.

Considerado um dos maiores especialistas brasileiros em comédias, Ronaldo Ciambroni é autor de dezenas de espetáculos adultos e infantis, tendo sido premiado no Brasil e em Cuba com a peça “Donana”, que completou 30 anos em 2016.

“As Filhas da Mãe” é um texto que agrada ao público pela criatividade, dinamismo e leveza. “É uma dramaturgia leve, sem apelações, cujo maior interesse é entreter e divertir, levando ao público uma historieta criativa que é valorizada pelo talento do elenco”, afirma o autor e diretor.

No elenco estão Giovanni Greco, Amanda Padula, Mariana Rocha, Mariana Chagas, Renato Bellamin e Alysson Lima.

Serviço:

13 de agosto

Teatro Vasques

R. Dr. Corrêa, 515, Centro

19 horas

Ingresso R$ 60,00 (inteira); R$ 30,00 (meia entrada) e R$ 20,00 com a filipeta publicada em O Diário