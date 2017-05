Comédia é atração no palco do Vasques

Caderno A - Capa

O espetáculo “Acredite, Um Espírito Baixou Em Mim”, escrito por Ronaldo Ciambroni, será atração na próxima quinta-feira, às 21 horas, no palco do Teatro Vasques. Os assinantes e leitores do jornal O Diário têm desconto de 50% no ingresso.

A peça, que promete muito riso, conta a história de um homossexual assumido, inconformado com a própria morte, que foge do céu para viver novas experiências por aqui e acaba criando uma grande confusão ao se incorporar em um machista radical.

Os atores mineiros Ilvio Amaral e Maurício Canguçu comandam esta comédia, que está completando 18 anos em cartaz. O espetáculoA peça já percorreu diversos estados brasileiros, fazendo mais de 2 mil apresentações.

O incontestável sucesso da montagem começa no texto de Ronaldo Ciambroni, que foi capaz de amarrar situações corriqueiras e inusitadas de extremo humor. Sandra Pêra dirige o espetáculo dando ritmo e arrancando deliciosas gargalhadas do público.

Lolô, personagem de Ilvio Amaral – que tem no currículo mais de 40 peças, entre elas, “Deus Lhe Pague” dirigida por Bibi Ferreira, “A Idade da Ameixa”, sob direção de Guilherme Leme, “A Saga Da Senhora Café”, dirigida por Marília Pêra, “Minha Mulher se Chama Maurício”, com direção de Cininha de Paula – morre durante um acidente de carro. Sem acreditar na própria morte, ele se nega a ficar no céu e volta a terra.

Aos poucos, ele vai descobrindo seus poderes e fazendo uma série de trapalhadas até incorporar em um machista, noivo de uma “perua” ciumenta. A dupla personalidade do noivo vai abalar a relação e ainda revelar a homossexualidade do cunhado.

Maurício Canguçu interpreta Vicente, o machista noivo de Normanda, que é irmã de Lucas, que se vê em dúvida da própria sexualidade após as interferências espirituais de Lolô. O guardião do céu, por sua vez, vem acabar com a festa de Lolô na terra, disfarçado de eletricista.

O Teatro Vasques está localizado na Rua Dr. Corrêa, 515, no Largo do Carmo. O ingresso inteiro custa R$ 60,00 e a meia entrada sai a R$ 30,00, o mesmo valor a ser pago também por leitores e assinantes de O Diário, mediante apresentação do anúncio publicado no jornal. Já quem comprar antecipado (sem o anúncio) paga R$ 40,00.









SERVIÇO

‘Acredite, Um Espírito Baixou em Mim!’

18 de maio (quinta-feira)

21 horas

Teatro Vasques

Rua Dr. Corrêa, 515

4798-1747