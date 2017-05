Começa o Festival da Cultura Japonesa

Caderno A - Capa

O Festival da Cultura Japonesa tem início nesta sexta-feira na Praça de Eventos do Mogi Shopping. Além da estrutura de estandes de produtos típicos, os visitantes poderão conferir a programação cultural do evento, organizada em parceria com o Bunkyo de Mogi das Cruzes e que contará com apresentações de música, taiko (ritmos feitos com os tradicionais tambores japoneses) e dança. Todas as apresentações acontecem sempre às 18h30.

No dia de abertura do Festival, haverá um show de taiko da companhia Koran Daiko Bunkyo de Suzano. O grupo foi formado em 2006 e hoje é composto por 27 praticantes, que além de participar de campeonatos nacionais, reúne uma verdadeira comunidade para os ensaios cotidianos do wadaiko, uma modalidade de taiko.

Já amanhã, no mesmo horário, o espetáculo será de taikô infantil e danças pelo Grupo Mary Nishimura. No final de semana do dia 3 de junho, acontecerá no Festival a apresentação do Ryuko Taiko – Grupo de Fukushima.

E no sábado, 10 de junho, o show será por conta da Corpus Line, com os grupos de Yosakoi Soran, uma dança tradicional japonesa e que será apresentada pelos grupos Hanabi Soran (crianças e jovens) e pelas senhoras do Shiawasse Soran. Os artistas dançam acompanhados de acessórios como narukô (instrumento de madeira) leques e guarda-chuvas. Haverá, ainda, uma dança feita pelas senhoras do Bon Odori.

O festival da Cultura Japonesa acontece no Mogi Shopping até o dia 12 de junho. Durante este período, os consumidores encontrarão por lá itens da cultura nipônica como os quimonos, sakês, amuletos e souvenirs.

O público terá ainda a oportunidade de conhecer as artes tradicionais japonesas como o origami (dobradura de papel), o Shodô (escrita japonesa) e o mangá (desenhos e quadrinhos).

Serviço

Festival da Cultura Japonesa no Mogi Shopping









De 26 de maio a 12 de junho na Praça de Eventos

Informações: 4798-8800