Com um ponto, Edinho deixa o Atlético

GERSON LOURENÇO

Acabou a paciência dos dirigentes do Atlético Mogi. Com um ponto em seis partidas, Edinho Poá foi desligado da comissão técnica. A demissão ocorreu na tarde de ontem, momentos antes do treinamento programado para o campo do CER do Socorro. “Os resultados, infelizmente, não apareceram e tivemos que trocar o comando”, disse Roberto Costa, o Robertinho, diretor do Time Azul e filho do mandatário Roberto Costa. “Sim, estou fora”, resumiu Poá, confirmando o desligamento. A equipe passa a ser comandada pelo suzanense Emerson França, treinador da equipe sub-20 do Caçula de Mogi e auxiliar de Poá.

Os dirigentes do Atlético vão aproveitar a folga na rodada deste final de semana para que o novo comandante tenha um pouco mais de tempo para iniciar a implantação do seu estilo de trabalho no time.

Por conta da desistência do Guaratinguetá no Campeonato Paulista da Segunda Divisão, o Atlético ficará de fora da rodada deste final de semana – a primeira do returno da etapa de classificação. O Time Azul só voltará a jogar o estadual diante do Mauense, no dia 3 de junho, e em Mauá.

Com a troca no comando técnico, a direção do Atlético fica na expectativa de dias melhores na competição. Afinal, em seis jogos o time só conquistou um ponto no empate com o rival União – clássico mogiano. Foram cinco derrotas, sendo quatro em casa – Mauaense (2 a 0), Manthiqueira (5 a 0), São José (2 a 1) e a última diante do Jabaquara, no último final de semana, por 3 a 1. Em Santos, o Real Cubatense derrotou os mogianos, por 2 a 0. A equipe de Poá marcou dois gols e sofreu 14.

Para piorar, o time vai fazer apenas dois dos seis jogos do returno da primeira fase do estadual no Estádio Nogueirão – União e Real Cubatense. Diante de Mauaense, Manthiqueira, São José e Jabaquara, o Atlético vai medir forças fora de casa.

Até agora, o Atlético faz a pior campanha da sua história no Paulista da Segunda Divisão. De 18 pontos, somou um. Agora o time terá todo um returno para evoluir na competição.

Das 12 edições realizadas – começou neste formato em 2005, o time mogiano tem nove participações. Na temporada passada, o Time Azul somou apenas sete dos 42 pontos disputados. Campanha pior, só a de 2006, com seis pontos e com o mesmo número de partidas.

E bem distante da melhor campanha do Atlético, de 2007 e de 2010 – 22 pontos em 14 duelos. O ano de 2009 foi o que os mogianos somaram o maior número de pontos. Foram 29, mas em 24 partidas.