Com Polo Digital, Mogi recebe interesse de investidores

QUADRO DESTAQUE

NATAN LIRA

Criado há pouco mais de 20 dias, o Polo Digital de Mogi das Cruzes recebeu 300 matrículas de pessoas a fim de receber informações sobre as oportunidades oferecidas pelo equipamento, que começará a funcionar em setembro, no Distrito de César de Souza. Até lá, os responsáveis pelo serviço estão preparando as oficinas que serão oferecidas aos empreendedores que, futuramente, serão abrigados no espaço.

Com os contatos das startups cadastradas, a equipe do Polo Digital realizou uma pesquisa, via internet, para saber quais as principais necessidades deles e verificou que para a maioria ainda falta organizar as ideias e montá-las de uma forma apresentável, para que possam se tornar negócios. “No mercado de negócios a gente chama de Pitch, que é a forma de apresentação de projetos de startups. Nele, o empreendedor deve mostrar como esta demanda vai chegar no mercado, quais os diferenciais dos demais concorrentes, como será o roteiro de formação da empresa, qual público ela atenderá, entre outros pontos”, conta o coordenador do Polo Digital de Mogi, Rodrigo Garzi.

Este programa de treinamentos deverá começar ainda este mês e durar até dezembro, com oficinas de diversos temas. Enquanto o projeto começa a amadurecer, as orientações serão realizadas de forma itinerante, nos espaços disponíveis na Cidade. “A ideia é trazer os empreendedores do Alto Tietê Valley, para mostrar como funciona uma empresa na prática e dar dicas a quem está começando. Além disso, devemos contar com o pessoal do Sebrae, para dar dicas sobre os investimentos e mercado, além de especialistas, cada um para agregar conteúdo de alguma forma”, explica Garzi.

O objetivo do Polo Digital é ajudar os empreendedores a fim de que eles consigam conhecer o funcionamento do mercado, e ter condições de atrair investidores. Por isso, na estrutura do equipamento terá uma incubadora, com capacidade para abrigar 10 projetos diferentes. O local servirá como uma vitrine para a visitação de indústrias e investidores poderão conhecer as ideias e fazer negócios. “É essencial ter um espaço na Cidade para mostrar aos investidores quais são os empreendedores da Cidade, porque o capital é a principal parte de um ecossistema sadio de investimentos”, conclui Garzi.

Logo após as primeiras notícias sobre o Polo Digital em Mogi foi divulgada, a Eqseed, empresa com sede no Rio de Janeiro, liderada pelo matemático inglês e ex- Lloyds Bank, Greg Kelly, e pelo economista norte-americano Brian Begnoche, ampliaram o interesse por Mogi das Cruzes, que já um grupo de startups conhecidas no mercado nacional. Elas afirmam que as startups tem grandes possibilidade de captarem recursos em rodas de investimentos, via internet, junto a investidores qualificados e fundos de capital, com data para começar e para terminar. “A gente faz uma pesquisa profunda e rígida, avalia o modelo de negócio, mercado endereçável, o perfil do cliente, um estudo da tecnologia da empresa, e as projeções financeiras, para depois encaminhar para os investidores”, explicou Begnoche.

O economista explica que a maioria dessas empresas é de natureza jurídica limitada (LTDA) e no Brasil, conta, existem algumas complicações para a divisão em contrato da participação de investidores, então a Eqseed faz um contrato de modo que os investidores recebem o direito a uma parte da empresa. “Eles recebem esta parte, mas ficam fora do contrato social, e para a empresa cabe o papel de empregar ações para este investidor no futuro. Quando ela passa para sociedade anônima de capital fechado, ele vai apresentar um contrato dizendo que a empresa deve x valor para ele”, pontua Begnoche.

Esta forma de investimentos, conta Begnoche, está crescendo cada vez mais, porque as modalidades de investimentos não estão tão rentáveis e as grandes estatais perderam o poder de atratividade devido aos recentes escândalos de corrupção. “Os valores para investimento vão de acordo com o perfil do investidor, então praticamente todos podem participar. Ele faz o cadastro no site e começa a entender o mercado a curto ou longo prazo, verifica de quais rodadas quer participar e investe”, ressalta.

Para mais se cadastrar ou obter informações sobre o Polo Digital de Mogi o endereço é www.polodigital.pmmc.com.br, já para cadastrar empresas para captar recursos ou para investir o endereço da Eqseed é www.eqseed.com









Fomento à economia

Um dos defensores do Polo Digital em Mogi e membro do Alto Tietê Valley, o vereador Caio Cunha (PV), destaca que o equipamento é uma demanda antiga dele, a fim de fomentar a cultura empreendedora na Cidade. “Ao longo dos anos, Mogi tem formado um capital humano muito grande e positivo, resultado das universidades aqui instaladas. Só que acontecia que toda esta potência era exportada para a Capital. Agora, com esta possibilidade de criar um ecossistema favorável para o crescimento destas empresas em Mogi, é de extrema importância tanto para o empreendedor mogiano que não precisa sair daqui, quanto para a economia da Cidade”, enfatiza o parlamentar.

Ele conta que a ideia de fundar na Cidade um Polo Digital se deu após ele verificar que os empreendedores mogianos se juntavam em outros estados para trocar experiências e pensou que se houvesse um local aqui para estas reuniões iria fomentar a economia da Cidade. “Ele surge com o anseio e conteúdo do Alto Tietê Valley que está ajudando a Prefeitura a pautar o curso e dar alguns treinamentos”, destaca.

Segundo Cunha é difícil enumerar a quantidade de startups existentes hoje na Cidade, porque muitos empresários classificam a empresa como tal. “É considerada startup uma empresa totalmente ligada à tecnologia e que usa este meio para crescer, de forma escalável, rápida e com um valor menor custo. O Uber é um exemplo bem fácil de explicar uma startup”, pontua o vereador, que também destaca as empresas mogianas Elefante Verde e AZ Click como referências nacionais no segmento.