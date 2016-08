Com o premiado ator Paulo Szot, musical ‘My Fair Lady’ ganha nova versão

Comentários (0) Caderno A - Capa Like

Um dos espetáculos mais encenados de todos os tempos, o musical “My Fair Lady” ganha, a partir desta sexta-feira (26), o palco do Teatro Santander. Assinada pelo diretor Jorge Takla, a montagem terá nos papéis principais o premiado ator Paulo Szot e a atriz Daniele Nastri, jovem promessa, que ganha elogios do diretor.

“Ela foi muito bem nos testes. Mostrou desenvoltura para cantar e interpretou com maestria todas as fases da Eliza”, conta Takla, referindo-se à protagonista do espetáculo. Daniele venceu cerca de 600 concorrentes para viver Eliza Doolitle, uma mulher pobre e sem cultura que anda pelas ruas vendendo flores. Sua vida começa a mudar quando o professor Henry Higgins, vivido por Szot, aposta com um amigo, o coronel Pickering (Eduardo Amir), que é possível mudar os hábitos de uma pessoa a ponto de levá-la das classes menos favorecidas para a alta aristocracia inglesa.





Embora o professor acredite que sua intenção é nobre, o começo dessa relação é tumultuado. “Higgins tem uma personalidade difícil, zela pelas normas cultas e maltrata quem não as segue. Muitas vezes, ele é tirano com Eliza. Com a pressão, ela não conseguirá aprender os bons modos que ele tanto quer passar a ela”, afirma Szot. A transformação da jovem começa, de fato, quando o professor passa a ser menos malvado e trata Eliza com mais carinho.

“Não é uma mudança de caráter, porque ela é uma menina de bom coração. Ela ganha personalidade e se impõe como mulher”, explica Daniele.

O machismo é um dos pontos que “My Fair Lady” aborda. “O texto critica, com inteligência e humor fino, o modo como as mulheres são tratadas pelos homens. E não é só isso. O professor Higgins faz uma espécie de bullying com Eliza, mesmo muito antes de esse termo aparecer com tanto destaque. O público assiste à peça e fica pensando como tentar mudar o diferente pode ser tão cruel. Por isso o musical segue atual”, conta Takla.

Versões

Baseado na peça “Pigmaleão”, do escritor irlandês George Bernard Shaw (1856-1950), o musical “My Fair Lady” já chegou aos olhos do público de diferentes formas.

A primeira vez em que esteve nos palcos foi em 1956, nos EUA, pelas mãos do dramaturgo americano Alan Jay Lerner (1918-1986). Em 1964, ganhou sua adaptação mais famosa, para o cinema, com Audrey Hepburn (1929-1993) dando vida à florista pobre que recebe aulas do professor Higgins. Ganhou oito Oscars, incluindo o de melhor filme.

“É um texto incrível. A cada lida, você descobre novas situações”, conta Takla.

“Totalmente Demais”, novela das sete exibida até maio pela TV Diário, explorou a história de “My Fair Lady”. Marina Ruy Barbosa vivia a humilde vendedora de flores.

Além de Daniele e Szot, o espetáculo conta com mais 27 artistas, entre atores, músicos e coristas.