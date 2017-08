Com novo prazo, Fórum de Braz Cubas pode começar a atender em outubro

DESTAQUE

CARLA OLIVO

Previsto para começar a funcionar neste mês, o novo prédio do Fórum de Mogi das Cruzes, em Braz Cubas, entregue no dia 19 de abril deste ano, com a presença do governador Geraldo Alckmin (PSDB), deve iniciar atividades na segunda quinzena de outubro. O local está mobiliado e conta com equipamentos de informática, mas depende da instalação de redes de telefonia e Internet.

A informação foi dada ontem a O Diário pelo juiz Gustavo Alexandre da Câmara Leal Belluzzo, diretor do Fórum de Mogi e responsável pela da 5ª Vara Cível. Segundo ele, apesar da grande expectativa para que o prédio inicie o funcionamento o quanto antes, já que garantirá melhores condições de trabalho aos funcionários do Legislativo e benefícios à população, é necessário que o local conte com toda a estrutura necessária, principalmente no que diz respeito aos serviços de comunicação.

“Trabalhamos todos os dias para que a cada dia esta data se aproxime mais. Estamos na dependência do cronograma das operadoras de telefonia e internet, que exigiram um projeto para instalação das redes de comunicação, o que já foi providenciado. Agora, aguardamos por estes serviços para que o prédio tenha plenas condições de operar”, explica o juiz, acrescentando que no local funcionarão as três varas criminais e o Tribunal do Júri, hoje em operação no Fórum Central. “No futuro, pensamos na necessidade de criação da 4ª Vara Criminal lá”, revela.

Com a transferência das varas criminais à nova unidade, o Fórum Central receberá a 6ª e 7ª Varas Cíveis – atualmente em operação no antigo prédio de Braz Cubas, já que em 2014, o Fórum Distrital foi extinto e sua estrutura ficou unificada ao Fórum de Mogi. “Como o espaço que temos hoje já é bem concorrido aqui, estas duas varas que chegarão preencherão o espaço deixado pelas outras três criminais e pelo Tribunal do Júri, que serão transferidos. Além disso, o prédio central continuará abrigando as outras cinco varas cíveis, a Vara da Infância e Juventude, o Juizado Especial Cível e o Criminal, que cuida dos delitos de menor potencial ofensivo”, detalha Belluzzo.

Ainda segundo o juiz, os funcionários que já atuam nas três varas criminais serão realocados para Braz Cubas, assim como outros das áreas administrativa, de distribuição, oficiais de justiça, equipes de apoio, vigilância e faxina. Há concursos em andamento e esperamos a vinda de novos profissionais para Mogi”, completa, destacando que o novo prédio agilizará a agenda de audiências, mas o tempo de duração dos processos não depende apenas dos julgamentos no fórum local, já que há possibilidade de recursos em segunda e terceira instâncias.

O presidente da 17ª Subsecção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), em Mogi, Marcelo Eduardo Inocêncio, conta que os profissionais da área e a população espera que o novo prédio comece a funcionar o quanto antes. “A unificação do Judiciário, acabando com a barreira na distribuição das ações que tinha como base a área em que a pessoa morava, já foi um passo importante. Agora, aguardamos pelo início da operação do novo Fórum, que além de moderno, vai agilizar os julgamentos e oferecer melhores condições de trabalho. A previsão era agosto, mas não deu certo porque faltam as ligações telefônicas e de internet e, com a digitalização dos processos, a parte de informática exige cuidado especial”, considera.