Com mais de 50 expositores, Mercado Móbile começa neste sábado

Cidades

Acontece amanhã e domingo a terceira edição do Mercado Móbile, com uma série de atrações voltadas ao Dia das Mães. Mais de 50 expositores estão confirmados no evento, realizado no sítio São José, no Jardim Aracy, das 10h às 19 horas, com entrada gratuita.

Entre as novidades desta edição estão o Móbile Solidário, onde ONGs vão expor e vender seus produtos. Haverá ainda espaço para animais de estimação, feira de troca de roupas infantis, para estimular o consumo consciente, e o lançamento do livro Zoo bem Lógico, com poemas de Stella Elia e ilustrações de Weberson Santiago.

A gastronomia também é destaque, com o brunch preparado pelo chef Francatto, com uma seleção de ingredientes artesanais de produtores locais, por R$ 32,90 (a mãe que estiver em grupo com mais de três pessoas paga metade), além do workshop com degustação de cervejas artesanais, promovido pelo bier sommelier Leandro Mani, por R$ 40.

Um dos principais objetivos do Mercado Móbile é fomentar o intercâmbio entre fornecedores, consumidores e produtores do Alto Tietê. “Imagine que você tem uma marca de bolsas artesanais. Para que elas possam ser produzidas, você precisa de materiais, como panos e acessórios para enfeitá-las. Em vez de adquirir esses itens de grandes marcas, por que não comprá-los dos produtores da sua cidade e incentivar a economia da região onde você mora?”, exemplifica a produtora cultural Heloize Campos.

O Sítio Recanto São José fica na Rua Adolpho Figueiredo Rodrigues, 557, no Jardim Aracy. A programação completa pode ser conferida na página do Mercado Móbile no Facebook, no endereço www.facebook.com/mercadomobile.