Com foco no trabalho autoral

Circuito

Até começar a frequentar a vida noturna de Mogi das Cruzes, aos 18 anos, Enio Lobo ainda não sabia o que gostaria de fazer profissionalmente. Ele já tocava violão, mas apenas em rodinhas de amigos ou festas em família. Quando começou a ir para os bares, onde a atração era a música ao vivo, descobriu com o que gostaria de trabalhar. Começou, então, a se apresentar fazendo covers de MPB e também de rock – influência de uma infância bem musical ao lado dos pais – e foi ali o início de sua carreira. Com quase 25 anos de estrada, ele conta agora com um CD de músicas autorais, que busca divulgar durantes seus shows. Além disso, ainda se apresenta em bares, restaurantes e eventos.

Foi com aproximadamente sete anos de idade, que o mogiano ganhou seu primeiro violão. Começou a tirar seus primeiros acordes, mas levava como um hobby. Chegou até a se distanciar do instrumento, quando – nos anos 90 – gostava bastante de tecno e house music, vertentes da música eletrônica. Mas ao ter contato com a música ao vivo voltou para o violão e foi quando se tornou músico. Para se aperfeiçoar foi ainda estudar violão clássico e piano.

Para se profissionalizar, Enio afirma que outros requisitos ainda são necessários e que o músico muitas vezes não pode simplesmente se apresentar. É preciso trabalhar a imagem, o marketing, ter uma estrutura. Sendo assim, aprendeu cada vez mais de informática e de alguns programas específicos, para a edição de vídeos, fotos e criação de cartazes. Agora, cursa Design Gráfico e trabalha com gerenciamento de páginas de redes sociais. Já conta com alguns clientes e gosta deste tipo de trabalho, principalmente, por poder fazer tudo de casa e não interferir na carreira de músico.

Carreira esta que ele é apaixonado. O mogiano brinca dizendo que não pretende se aposentar do palco tão cedo, porque gosta mesmo é de ver o público se divertindo e aplaudindo. Atualmente, busca divulgar o seu CD “De Cara”, gravado no Estúdio Municipal de Áudio e Música, o EMAM, e lançado há um ano. Para isso, faz shows com músicas exclusivamente autorais, incluindo no repertório composições de amigos, como forma de homenagem.

Mesmo trabalhando nesta divulgação, Enio não para de compor. Com planos de criar uma música ao lado de Rui Ponciano, outro artista da Região, o músico pretender ter um repertório completo para um novo trabalho até março do próximo ano. Para isso, vem fazendo uma pesquisa de campo. Sem um estilo definido – suas composições transitam entre a MPB, o rock, a salsa e a balada – ele busca agora por ritmos e temas.

Quando deixa o violão um pouco de lado, Enio gosta de brincar na companhia do filho Jorge. (Larissa Rodrigues especial para O Diário)

Curto-Circuito

O melhor da Cidade é… Serra do Itapety

E o pior? Trânsito









Sinto saudade das… Noites mogianas dos anos 90

Encontro paz de espírito… Junto de minha família

Pra ver e ser visto… Pico do Urubu

Meu prato preferido é… Filé ao molho de gorgonzola

Livro de cabeceira… Evangelho Segundo o Espiritismo(Allan Kardec)

Peça campeã de uso do meu guarda-roupa? Calça Jeans

O que não tem preço? O sorriso do meu filho

Uma boa pedida é… EP “De Cara” (rsrs)

É proibido… Falta de educação





A melhor festa é… De Ano Novo

Convite irrecusável… Reunião com os amigos

O que tem 1001 utilidades? Clipe

Meu sonho de consumo é… Fazer uma coleção de carros antigos

Qual foi o melhor espetáculo da minha vida? Nascimento do meu filho Jorge

Cartão-postal da Cidade… Igreja Matriz

O que falta na Cidade? Um olhar especial para os moradores de rua, os “invisíveis da Cidade”

Qual é a química da vida? Amor + Felicidade.

Deus me livre de… Todo mal… Amém