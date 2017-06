Com direito a recorde, Hamilton iguala Senna

Esportes, Futebol

Lewis Hamilton largará em primeiro lugar no GP do Canadá, hoje, às 15 horas. Após o treino classificatório realizado ontem, o britânico bateu o recorde da pista, com 1min11s459. O recorde anterior era 1min12s275, feito por Ralf Schumacher, de 2004. O brasileiro Felipe Massa largará na sétima posição do grid.

Hamilton chegou ao mesmo número de poles conquistadas por Ayrton Senna: 65. O britânico ganhou um capacete especial do Instituto Ayrton Senna e levantou o presente como se fosse um troféu. “Estou tremendo, sem palavras. Ele é meu piloto favorito. É uma honra igualar ele”, falou o britânico, emocionado.

“Estou muito feliz, obrigado a todos. Eu não consigo acreditar, a Ferrari veio muito forte, mas eu queria fazer uma volta ótima. Ainda não acredito na volta tão boa”, disse Hamilton.

O brasileiro Felipe Massa ficou com a sétima posição no grid de largada, atrás de Daniel Ricciardo, da Red Bull. O piloto ficou feliz com o resultado. “Melhor posição que poderia estar largando é essa. Consegui fazer uma excelente volta”.