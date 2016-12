Com crise, clientes pesquisam mais antes das compras de Natal

Cidades, QUADRO DESTAQUE

NATAN LIRA

A crise econômica não afastou as pessoas das lojas da região central de Mogi na tarde de ontem. Mas um hábito tomou conta dos entrevistados por O Diário: pesquisar bastante antes de comprar. Gerente de uma loja de brinquedos e utilidades da Rua Dr. Deodato Wertheimer, Nilton Celestino dos Santos, de 37 anos, destacou que os brinquedos com valor até R$ 20,00 são os mais fáceis de vender, porém os mais procurados eram as bonecas Baby Alive para as meninas, a partir de 130,00, e carrinhos de controle remoto para os meninos, com preços desde R$ 70,00.

A professora de educação infantil Cristiane Aparecida dos Santos, de 44 anos, já saiu de casa com a recomendação do sobrinho Arthur, de 2 anos, que quer ganhar o boneco do Patati, da dupla de palhaços Patati e Patatá. Abismada com o preço do produto, que custa em média R$ 130,00, ela encontrou no carrinho com o personagem estampado no para-brisa e R$ 100,00 mais em conta, uma opção para o presente. “Vou pesquisar ainda mais pelo Centro, mas levarei algo que tenha o boneco estampado, porque está dentro do desejo ele. A crise também afetou a gente”, conta.









Na família de Olga Lúcia de Paiva, de 56 anos, não haverá a tradicional troca de presentes de amigo-secreto. “A gente sempre fazia, mas resolveu abortar este ano. Ninguém está em condições de gastar muito. Eu vim aqui no Centro tentar comprar um televisor para a minha casa, mas o preço não cabe no meu bolso”, lamentou.

O corte nos presentes também foi adotado pela professora Renata La Blanca, de 37 anos. Segundo ela, chegava a presentear até 40 pessoas no final do ano. Mas desde 2015, começou a reduzir e este ano compra apenas para 15. “Acabei adquirindo a maioria dos presentes com antecedência e via internet. Estou pesquisando agora para comprar os que faltam. Quase todo mundo vai receber uma peça de roupa mesmo, uma camiseta ou blusinha, para não passar em branco”, comenta Renata, avaliando que nas lojas online é mais fácil encontrar promoções.

Os comércios da região central abrem hoje e amanhã, das 8 às 22 horas. Já as lojas do Mogi Shopping atenderão nesta sexta-feira, das 10 às 23 horas, e na véspera de Natal, das 10 às 18 horas.