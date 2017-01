Com a palavra, os nossos compositores

Caderno A, Caderno A - Capa

LUCAS MELONI

Em 15 de janeiro comemora-se o Dia Mundial do Compositor. A data é uma referência à fundação da Sociedade de Autores e Compositores do México, criada em 1945. Donos de ideias e palavras, eles têm a função de criar expressões que, musicadas, nos impactem de alguma forma. Com algo novo. Surpreender com novidade, por sinal, é uma das essências das composições, ressalta o professor de música da Faculdade Santa Marcelina de São Paulo, Mateus Gentili Bitondi, em conversa com O Diário. “As composições mais interessantes são aquelas que têm novidade, que se arriscam, que buscam novas sonoridades, características diferentes do que já está produzido. É difícil avaliar o que é bom ou ruim, além disso ser muito subjetivo, mas é possível dizer que ganha destaque o singular”, explicou. Por causa desta data, a reportagem ouviu três compositores de Mogi das Cruzes (Paulo Henrique da Silva Costa – o PH -, Sérgio Machado e Sandra Vianna) que falam sobre o processo da criação, suas inspirações e o cenário atual da música. Com a palavra, aqueles que levam tantos a cantarem pela vida.

PH busca inspiração em vivências









Se alguém perguntar a Paulo Henrique da Silva Costa, o PH, o que é a inspiração para compor, ele dirá que é uma mistura de vivências. É uma junção de experiências emocionais, cerebrais e, claro, o lado intuitivo. “É como se fosse uma peneira e você filtra tudo que pode te inspirar a criar”, explicou PH. Ele compõe desde os 18 anos. Hoje tem 41. Composições em parceria são diversas na carreira do músico, mais de 500, segundo ele. Há uma emoção especial quando outros artistas pedem para gravá-las. “É uma emoção semelhante a um filho que se forma na faculdade”, acrescentou.

Ele tem parcerias com Henrique Abib, Michael Meyson e Moraes Moreira. No próximo dia 28, durante o Festival de Verão, PH lança “Caipirerê”, seu álbum gravado no Estúdio Municipal de Áudio e Música (Emam), todo autoral. “Há muitos talentos em Mogi, uma Cidade bastante musical. E sempre existe a possibilidade de se buscar o novo”, disse o músico e compositor autodidata, bastante influenciado pelo Clube da Esquina.

Sandra criou o ‘Autoral do Canto’

Sandra Vianna é uma devota dos bons trabalhos autorais. Compositora há mais de 20 anos e cantora, ela é a criadora do projeto “Autoral do Canto”, que este ano passa a ser mensal, e acontece no Mais Brasil, na região central. Ela afirma que não há uma fórmula específica para fazer boas letras. “É muito pessoal. Eu escrevo muito sobre a natureza e os momentos difíceis da vida. Tenho uma música, por exemplo, que chama ‘Filha de Uma Maria’ que mostra a vida de uma mulher cheia de problemas”, disse. Das dificuldades, aliás, surgem as melhores inspirações porque tocam em pontos comuns a muitos, ela avalia.

Em 2017, Sandra quer ampliar o “Autoral do Canto”. Ele pode ir a outros espaços, ganhar mais braços e pernas, chegar a mais cantos. “Os artistas precisam de mais espaços que apoiem trabalhos autorais. O público quer coisas diferentes. Hoje, a gente ainda corre o risco de sair de uma casa (noturna) e entrar em outra e começar a tocar a música que estava acabando na anterior”, concluiu.

Serginho fez mais de 200 músicas









De uma conversa ouvida na rua podem surgir muitas músicas. As influências para as canções vêm de muitos lugares, segundo Sérgio Machado. São 30 anos dedicados à música brasileira, mais de 200 composições, 30 delas já gravadas. Números, entretanto, não representam de forma fiel a importância da canção na vida de Serginho Machado. “Algumas músicas de hoje, infelizmente, não têm conteúdo, são muito rasas. Tenho uma convicção de que boas músicas nunca morrem. Elas ultrapassam culturas e gerações. As boas composições criadas nesses tempos vão continuar a existir, não serão engolidas pelo tempo. As ruins vão desaparecer. É certo dizer que a indústria da música é avassaladora, mas o gosto do público também é”, comentou.

Para 2017, o músico quer gravar um CD infantil, com músicas que celebram o folclore nacional. Além disso, ele pleiteia a regravação do álbum “Pirata de Mim Mesmo”. Para isso, pretende inscrever o trabalho no edital aberto pela Secretaria Municipal de Cultura para uso do Estúdio de Áudio e Música local.