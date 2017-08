Com a palavra, o DER

Opiniao

Chega em boa hora a insistência do prefeito Marcus Melo em obter, do Departamento de Estradas de Rodagem, a cessão definitiva de duas áreas de Mogi, hoje de posse do DER e sem utilização. São os terrenos que eram ocupados por uma regional da autarquia, na Avenida Engenheiro Miguel Gemma e o do antigo posto de Jundiapeba da Polícia Rodoviária.

No caso da Miguel Gemma, o DER já concedeu autorização de uso, mas não a transferência definitiva. Sem esta, fica a Prefeitura impossibilitada de seguir avante com o plano de instalar, ali, setores da Secretaria da Educação. Não tem como construir em imóvel que não lhe pertence.

A área de Jundiapeba é ainda mais emblemática. Durante 85 anos, Jundiapeba sediou uma guarnição da Polícia Rodoviária. Durou entre a inauguração da Estrada Velha São Paulo-Rio (1928) e a desativação do posto (2013). Antes de se mudar para o imóvel de 10 mil metros quadrados, hoje desocupado, ela utilizava a casa grande da antiga fazenda que havia no pedaço, localizada às margens da estrada, em frente à praça da estação de trens. Mudou para o novo espaço no início da década de 1970 e ali ficou. Até 2013 quando, em uma decisão jamais justificada, a guarnição foi desativada e parte de seu efetivo (40 servidores) transferida para Guarulhos. Inexplicavelmente: Mogi das Cruzes é eixo rodoviário, enquanto Guarulhos é parte da conurbação da Capital.

Ao procurar o superintendente do DER, Ricardo Volpi, e expor-lhe os pleitos da Cidade, o prefeito Marcus Melo cumpre o dever de ofício de permanecer, sempre, atento às reivindicações dos que o elegeram. No caso de Jundiapeba, embora não haja ainda um projeto de utilização pela Prefeitura, há quem tenha sugerido a Marcus Melo que instale ali uma subsede da Guarda Municipal. Hoje, a Guarda tem por base os fundos do Centro Esportivo do Socorro, na Rua Antonio Vergaças. Com o plano de a unidade mogiana do Sesc ser montada nesse quarteirão, Jundiapeba se prestaria a acolher a guarda. Com a vantagem de se equipar aquela região, a Oeste do Município, de um corpo de segurança. Região onde a falta de segurança é, exatamente, uma das maiores gritas dos que ali habitam.

Agora, é aguardar a resposta de Ricardo Volpi, do DER.