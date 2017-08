Coletivos de cilistas de Mogi vão promover atividades para debater a prática

QUADRO DESTAQUE

SILVIA CHIMELLO

Os coletivos de ciclistas de Mogi vão promover uma série de atividades no próximo mês para ampliar as discussões sobre o tema. Eles cobram do poder público mais investimento em infraestrutura viária no Município para dobrar pistas de ciclovias existentes na Cidade no prazo de quatro anos.

Os representantes dos coletivos ‘BiciMogi’ e ‘Mogi de Bilke’ farão uma incursão nas salas dos vereadores da Câmara de Mogi para pedir que assinem a “Carta de Compromisso com a Ciclomobilidade”. O objetivo é incluir as propostas no Plano de Mobilidade Urbana do Município.

Os ativistas do movimento participaram das audiências públicas promovidas nas últimas semanas pela Comissão Permanente de Transportes da Câmara para discutir o plano programado para os próximos 20 anos.

Nestes encontros, o coordenador do Coletivo BiciMogi, Jair Pedrosa, conta que a carta compromisso já foi assinada pelos vereadores Claudio Miyake (PSDB) e Mauro de Assis Margarido (PSDB). A meta é reunir a assinatura de todos os parlamentares da Câmara para garantir que os pedidos sejam atendidos.

Entre as propostas estão a realização de campanhas, medidas educativas e incentivo ao uso de bicicleta, integração de mobilidade de bicicleta com transportes coletivo, sistema de aluguel de bicicleta, entre outros. Ao todo são 15 pontos.

Segundo Pedrosa, os coletivos de ciclistas de Mogi buscam chamar atenção da classe política para a questão desde a época da eleição, e apesar de não terem conseguido muitos avanços, pelo menos provocaram uma discussão sobre o tema com as lideranças da Cidade.

Ele alega que insiste no tema por entender que o ciclismo pode ajudar a melhorar o trânsito, reduzindo o fluxo de veículos na Cidade, evita a poluição atmosférica, reduz os acidentes de trânsito, entre outros benefícios.

Os ciclistas garantem que a bicicleta é o meio de mobilidade mais eficiente em pequenas e médias distâncias, promovendo a saúde pública, preservação ambiental, autonomia individual e economia de rendas domésticas.









Para manter o assunto em destaque em setembro e pressionar os vereadores a incluir as propostas no novo Plano antes de a matéria ser votada na Câmara, os coletivos programaram algumas ações. A primeira acontecerá no próximo dia 6, às 19h30, quando haverá uma reunião ampliada dos ciclistas para tratar de mobilidade ativa, no Casarão da Mariquinha.

O segundo evento está marcado para 22 de setembro, quando se comemora o Dia do Rio Tietê e o Dia Mundial Sem Carro. Os integrantes dos coletivos estão programando atos, passeios de bicicleta e intervenções pela Mobilidade Ativa.

O último evento será dia 29 de setembro, para encerrar o mês da Mobilidade Altiva na Cidade. Neste dia, os ciclistas farão uma ‘Bicicletada em Mogi’, passeio pela Cidade com saída programada para as 20 horas do Ginásio Municipal Hugo Ramos, no Mogilar.