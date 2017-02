Coletivo ‘Impacto Feminista’ fará debate da reforma da previdência

Cidades, QUADRO DESTAQUE

Uma ação conjunta entre partidos e movimentos sociais deverá marcar o Dia Internacional da Mulher, em Mogi das Cruzes, no próximo dia 8 de março. O evento celebra a data e pretende discutir a reforma da Previdência Social. Hoje, às 19 horas, o Coletivo de Mulheres e Gênero de Mogi das Cruzes – Impacto Feminista reúne representantes de partidos progressistas e de movimentos sociais discute a realização de um ato público. O encontro será na Câmara Municipal.

De acordo com Inês Paz, a meta do grupo é protestar e despertar a atenção das pessoas sobre a penalização imposta à mulher pela Reforma da Previdência. “A mulher, que já possui a tripla jornada será ainda mais prejudicada com as bases da proposta aprovada pelo governo federal”, disse Inês.