Coleção S. Stein

Next Stephanie Stein e Emília Severino as anfitriãs do lançamento da nova linha de óculos da S. Stein. (Foto: Elton Ishikawa)

Valéria Nascimento e Tamires Souza clicadas pelo espaço da S. Stein do Mogi Shopping. (Foto: Elton Ishikawa)

Tais Haydee e Fábio Petersen pelo concorrido happening. (foto: Elton Ishikawa)

Adriana Shoji, Juliana Ruiz e Elaine Bonzanini foram conferir as tendências do momento. (foto: Elton Ishikawa)

Também por lá nessa noite, as presenças de Paulo Vicentino e Robson Nascimento. (Foto: Elton Ishikawa)

Modelando as novidades, Maricy Guimarães, Juliana Da Matta, que assina a coleção, Márcia Lopes e Suelen Sartorato. (foto: Elton Ishikawa)

Feira de Artes

A Rede de Combate ao Câncer “Guiomar Pinheiro Franco” de Mogi das Cruzes promove no período de 21 a 23 deste mês, a sua Feira de Moda, Gastronomia & Arte “Lina Moriconi Garcia Alabarce”, que nesta edição contará com a participação de 88 expositores e extensa programação cultural. A feira estará aberta ao publico no horário das 14 às 22 horas, no salão social e no Privê do Clube de Campo de Mogi das Cruzes. Parte da renda arrecadada com o encontro será revertida para as obras assistenciais da entidade.

Happy Hour

O pianista Diego Novaes volta a se apresentar mais uma vez logo mais as 18h30 no boulevard do Mogi Shopping, dentro da programação do “Happy Hour com Piano”, que acontece nos fins de tarde de todas as segundas, terças e quintas-feiras, no centro de compras

Parabéns

Os cumprimentos de hoje seguem para Vera Lúcia Carneiro Borba, que está comemorando mais um ano de vida nesta quinta-feira. Da coluna os votos de muitas felicidades.

Cinema

Em cartaz nesta quinta-feira, às 14 horas, na programação do Cinema Pontos MIS a exibição do filme “Onde Vivem Os Montros” no Centro Cultural, na Praça Monsenhor Roque Pinto de Barros, 360. Entrada franca.

Fantasy Bra

AVictoria’s Secret escolheu a modelo brasileira, Laís Ribeiro, para usar o seu poderoso o sutiã, Fantasy Bra, que será desfilado no aguardado desfile de 2017, que acontece no fim deste mês, em Xangai, na China. A preciosa peça, avaliada em mais de US$ 2 milhões, aproximadamente R$ 6,5 milhões, com cerca de 6 mil pedras preciosas entre diamantes, safiras amarelas, topázio azul e ouro 18k, levou quase 350 horas para ser confeccionada

Nats 09

Maria Valada Dias, Regina Kayasima, Willian Sleiman Khoury, Luiz Beraldo de Miranda Neto, Miguel Francisco Urbano Nagib, Vera Lúcia Carneiro Borba, Antonio João Mossri