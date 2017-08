Coisas de Mogi, um presente para a Cidade que aniversaria

Informação

Jorginho Beraldo é um daqueles fotógrafos talhados para as ruas, onde seu olho clínico é capaz de captar flagrantes que poucos conseguem notar. Suas fotos geralmente revelam lados pouco conhecidos de sua maior paixão: a Mogi das Cruzes, onde nasceu, cresceu e se enveredou pelos lados do fotojornalismo, tendo trabalhado em várias publicações da Cidade. Passou pelo irreverente O Pícaro, pela primeira fase da Revista Ato, até chegar a jornais e revistas mais recentes, como Cidade Viva, entre outras, além de fotografar para agências de publicidade. Sempre envolvido com temas políticos, registrou a campanha pelas eleições diretas e fez questão de fotografar, em Brasília, as posses dos presidentes petistas Lula e Dilma Rousseff, entre outros fatos externos. Sempre mostrando em suas fotos aspectos pouco comuns da vida urbana, Beraldo, que já expôs sua arte numa concorrida exposição do Mogi Shopping, parte agora para uma nova e ousada iniciativa. Em comemoração aos 457 anos de sua Mogi das Cruzes, irá lançar uma revista inédita, só com fotografias, na semana do aniversário. Coisas de Mogi terá 52 páginas, com mais de meia centena de imagens. Muitas inéditas e até algumas que já foram mostradas aqui neste espaço, na seção Cotidiano, que Beraldo costuma frequentar, de vez em quando. A revista que ficará pronta dia 23 próximo, tem três lançamentos previstos: dia 26, das 15 às 18 horas, na Morena Brigadeiro (Rua Frederico Straube, 439) e depois, à noite, no Casarão da Mariquinha, no Largo São Benedito. O terceiro deverá acontecer na véspera do aniversário de Mogi, no dia 31 de agosto, das 15 às 19 horas, na Livraria Boigy, na Rua José Bonifácio, 485.

Conversas

“Os desafios e a luta por direitos das mulheres lésbicas e bissexuais” será o tema de uma roda de conversa que acontecerá no sábado, dia 26, às 16 horas, na sede da Apeoesp, na Rua Capitão Leôncio Arouche de Toledo, 445, no Mogilar. Phamela Godoy abordará a questão das políticas públicas necessárias e a invisibilidade dessas mulheres, enquanto a médica Ana Amorim irá falar sobre a saúde das lésbicas e bi. A entrada será franca.

Crise?

Terminado o primeiro ano de atividades em Mogi, a Sicredi Progresso, uma das mais fortes cooperativas de crédito do País, que estendeu suas atividades do Oeste do Paraná para a Cidade, tem bons motivos para comemorar: ultrapassou a marca dos 800 associados, podendo ir além dos mil previstos para o final deste ano. Sua carteira de crédito atingiu R$ 10,7 milhões em junho passado e seu capital social fechou aquele mês com mais de R$ 370 mil. “Vamos abrir outras agências em cidades vizinhas”, diz Ciro Kunzler, responsável pela Sicredi mogiana.

Batalha

A empresária paulista, Cláudia Bento foi a única montanhista do grupo de sete pessoas a atingir o cume do Pico Lênin, localizado no Quirquistão, na Ásia Central, a 7.134 metros de altitude. Os outros seis, entre eles a médica mogiana Tatiana Batalha, não conseguiram vencer as péssimas condições climáticas da região montanhosa que integra o roteiro denominado Leopardos das Neves. Um pouco antes de o grupo brasileiro iniciar a escalada, uma avalanche atingiu uma expedição que se movia montanha acima. Por sorte, ninguém morreu.

Parabéns

Os 64 anos do bispo diocesano de Mogi das Cruzes, dom Pedro Luiz Stringhini, serão comemorados hoje, com uma missa, a partir das 19h30, na Catedral de Santana. O mês está sendo pródigo em homenagens ao religioso que, no último dia 9, também completou 37 anos de ordenação sacerdotal, dividindo a festa com alunos de uma escola do Conjunto Jefferson, em César de Souza.

Cotidiano



Frase

A bola é a mulher mais ciumenta que existe. Se você não lhe der carinho, ela vai te prejudicar. Eu amo a bola e ela retribui.

Neymar Júnior, jogador mogiano do Paris Saint Germain, da França, filosofando sobre seu principal instrumento de trabalho