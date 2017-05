Cartas

Depois da surpreendente e injustificada revogação da prisão de Eike Batista pela segunda turma do STF, o juiz da 7ª Vara Federal Criminal do Rio, Marcelo Bretas, definiu uma cobrança de fiança de R$ 52 milhões para o empresário, hoje em prisão domiciliar. Com uma condição bem indigesta para este mesmo Eike, que se gabava ser um dos homens mais ricos do mundo. Ou seja, ou paga esta fiança em cinco dias úteis, ou, como inadimplente, volta rápido para alguma cela do Complexo Prisional de Bangu, no Rio, de onde não deveria ter saído.

Paulo Panossian

paulopanossian@hotmail.com