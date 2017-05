Artigos, Opiniao

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) realizou, em Aparecida-SP, a 55ª Assembleia Geral anual, com cerca de trezentos participantes. Contou com a participação do núncio apostólico, Dom Giovanni D’Aniello, representante da Santa Sé. Cresce o número de bispos no Brasil. Os eméritos, isto é, os que têm mais de 75 anos, já são cerca de 180. Vinte e quatro novos bispos foram acolhidos e apresentados nessa Assembleia.

O objetivo principal da Assembleia é proporcionar aos bispos o exercício da colegialidade, unidade, comunhão eclesial, amizade e vida fraterna.

A CNBB é uma instância de colaboração, serviço e assessoria aos bispos no exercício do ministério à frente das duzentas e setenta e cinco dioceses no Brasil. A entidade oferece diretrizes e orientações comuns, fortalecendo a missão evangelizadora da Igreja católica, realizada a partir das dioceses, denominadas igrejas particulares. A Assembleia é, para cada bispo, tempo privilegiado de aprofundamento teológico, eclesiológico e pastoral.

A dimensão ecumênica se faz presente seja pela reflexão do tema, seja pela celebração feita com a participação de pastores e pastoras de Igrejas ligadas ao Conselho Nacional de Igrejas Cristãs (CONIC). Nesse ano, celebram-se os quinhentos anos da Reforma protestante de Lutero.

O horizonte da reflexão se alarga com a abordagem de temas relativos à realidade sócio-política do País. Tal análise de conjuntura social, dessa vez, abordou o tema da educação, constatando que nas últimas décadas houve significativa melhora no que se refere ao acesso a vagas nas escolas. Contudo, a permanência dos que ingressam deixa a desejar devido à evasão escolar. Pior ainda quando se fala da baixa qualidade do ensino, que resulta numa porcentagem grande de analfabetos funcionais. O distanciamento havido entre a escola e a família também contribui para a degradação do ambiente escolar. A Igreja Católica reconhece que sua presença e colaboração precisam ser mais incisivas. Por ocasião do dia 1º de maio, os bispos enviaram uma mensagem de esperança aos trabalhadores do Brasil. Essa nota manifesta também a preocupação de que as reformas em curso venham precarizar as condições de vida dos mais pobres, acarretando perda de direitos conquistados historicamente pelos trabalhadores ao preço de esforços, sacrifícios e lutas. A lógica perversa do mercado, ao privilegiar o lucro em detrimento do trabalho e da pessoa humana, suplanta os parâmetros da justiça social.

O momento nacional apresenta graves desafios, haja vista os milhões de desempregados. Conquanto deva ser iluminado pela esperança, requer cidadania e participação. A Igreja não deixa de oferecer sua colaboração a partir dos valores morais que a sustentam e da mensagem do evangelho que anuncia.

Dom Pedro Luiz Stringhini é bispo diocesano de Mogi das Cruzes