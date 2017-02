Clube de Campo tem novo espaço para esporte

Esportes

GERSON LOURENÇO

A diretoria do Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC) inaugurou a Arena Poliesportiva de Areia, no último sábado. No evento, os associados puderam participar de uma série de jogos recreativos nos três espaços para as práticas de futebol, beach tennis e futevôlei – além de outras modalidades esportivas. O novo complexo recebeu o nome de Roberto da Silva Pires (na foto com dirigentes do tricolor mogiano), conselheiro e ex-presidente da agremiação, em homenagem aos serviços prestados ao Clube.