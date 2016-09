Comentários (0) Silene Like

Next Patrícia e Eduardo Nakashima circularam elegantemente pelo tradicional Baile de Aniversário do Clube de Campo de Mogi das Cruzes. (Foto: Elton ishikawa)

Os diretores sociais do Clube Náutico Mogiano, Inês e Luiz Cesar Veiga. (Foto: Elton Ishikawa)

José Luiz e Maria Luiza Bevilacqua marcaram presença em mais uma edição da Domingueira do Náutico. (Foto: Elton Ishikawa)

Ana Flávia e Eugênio Cogonhesi clicados pelo salão social do Clube do Patinho. (Foto: Elton Ishikawa)

Gisele Baltazar e Angélica Paff participaram da oficina de Forró, apresentada pela professora Gisele Baltazar. (Foto: Elton Ishikawa)

A equipe de dança formada por Salvador Lourenço, Tomé Marcolino, Cadú Silva e Victor Taratay. (Foto: Elton Ishikawa)



Almoço

O Centro de Convivência Para Apoio ao Paciente com Câncer-Cecan marcou para o dia 9 de outubro, a partir das 12h30, o seu Almoço Italiano, que será realizado no salão do Clube de Campo, em parceria com a Cantina D’Ângelo, com sorteio de brindes. No cardápio massas com 4 opções de molhos, saladas e antepastos. Sobremesas e bebidas serão vendidas a parte. Convites à venda. Informações pelo fone 4794-7003.

Paella

A Loja Maçônica Cavaleiros do Alto Tietê promove no próximo dia 25, a Festa da Paella Beneficente, que acontece a partir das 12h30, no Clube Vila Santista, com renda destinada à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, APAE, Santa Casa de Misericórdia de Mogi das Cruzes e Grupo da Paz. No cardápio, Paella e Arroz de Braga, preparados por Gabriel Grinberg, Juan Carlos Giovanninno e Halim Zugaib. Os convites já continuam à venda. Informações pelos fones 99970-2785, 96486-6886 e 99900-9874.

Feira

Será aberta no próximo dia 21, exclusivamente para os profissionais da área, a EXPOMUSIC 2016 – 33ª Feira Internacional da Música que estará montada no Pavilhão de Exposições do Anhembi, em São Paulo. A edição deste ano, que também poderá ser visitada pelo público, entre os dias 22 e 25, contarão com as últimas novidades em instrumentos e acessórios apresentados por cerca de 300 marcas, palestras, workshops, práticas de musicalização infantil, exposição de instrumentos e acessórios assinados por artistas famosos, shows, pocket-shows e sessões de autógrafos.





Aniversários (16)

Vanessa Kaori Taruno Fujji, Hilda Martins Lopes, Dimas de Oliveira Lopes, Domenica Redeschi, José Alberto Franco de Faria, Adriana Pizarro Vicente