Com a participação de 500 crianças e adolescentes, chegou ao fim a edição 2017 da Clínica de Basquete Mogi/Helbor, no último domingo (5). Foram 21 dias de atividades, em quadra montada no Mogilar. A rapaziada teve a chance de aprender mais sobre as regras do esporte, como passes, domínio de bola, coordenação motora, drible, arremesso e jogo.