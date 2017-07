Claudio Miyake vai se candidatar ao cargo de deputado estadual

Cidades, QUADRO DESTAQUE

CHICO ORNELLAS e

DARWIN VALENTE

Está no seu segundo mandato como vereador e no terceiro como presidente do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo. Aos 51 anos, o mogiano Claudio Miyake parece ter pegado gosto pela política. À paciência que herdou dos ascendentes orientais, alia o senso de oportunidade que caracteriza o brasileiro. Este ano, logo após a reeleição no Crosp com quase 30 mil votos, encontrou-se com o governador Geraldo Alckmin, que lhe perguntou a respeito. Ante a resposta, Alckmin o desafiou a fazer a posse no Palácio dos Bandeirantes, desde que levasse 500 pessoas para o ato. Miyake levou 1.200 e ouviu do governador incentivo para disputar uma cadeira na Assembleia Legislativa. Desde então, já percorreu mais de 100 municípios paulistas: ontem à tarde, por exemplo, estava Santa Rita do Passa Quatro e, à noite, na formatura do curso de Odontologia da Unaerp, em Ribeirão Preto; antes, avistara-se com os prefeitos das duas cidades. Hoje cedo passa por Tupã e Mauá, no caminho de volta para Mogi. Pelas suas contas, precisará entre 75 mil e 100 mil votos para integrar a bancada do PSBD no Palácio 9 de Julho, partido que o tem como presidente do Diretório local. O Conselho de Odontologia tem 55 mil dentistas ativos, mais os agregados, como prestadores de serviços especializados. Miyake nasceu em Mogi, foi alfabetizado no Instituto Dona Placidina e graduou-se em Odontologia na Universidade de Mogi das Cruzes, onde foi professor. Junji Abe o levou para o serviço público, quando o fez seu secretário de Saúde na Prefeitura de Mogi (2005-2008). Antes da viagem para o Interior, ontem pela manhã, Miyake falou a O Diário sobre seus planos na política:

A legenda está garantida para sua candidatura a deputado?

Até a convenção partidária, nada está garantido, mas há grande possibilidade de conseguir a legenda. Esta será uma eleição diferente. Fala-se numa provável queda no número de votos por conta das dificuldades do momento. Os 45 dias destinados à campanha significarão muito pouco. A campanha é agora. O tempo determinado pelo TSE será para confirmar o número do candidato. E ainda há especulações sobre o “distritão”, por exemplo, que será bom para quem possui reduto eleitoral fixo. No meu caso, que espero pulverizar a votação, não é bom. Estou no meu segundo mandato de vereador em Mogi e cosegui boa visibilidade, já minha outra linha de atuação será o Crosp.

Como isso poderá se viabilizar?

Venho realizando uma série de visitas a dentistas que ocupam cargos eletivos pelo Interior de São Paulo. Não imaginava, mas são nove prefeitos, oito vice-prefeitos e 32 vereadores. Estou conversando com eles e oferecendo palestras, campanhas de saúde bucal para pequenas cidades, onde isso é difícil de ser executado.

Nesses encontros, fala-se de política?

Eu não provoco, mas o assunto acaba virando parte da conversa e tem havido uma boa receptividade à proposta de representar o setor odontológico na Assembleia Legislativa.

Seus entendimentos com o governador Alckmin têm sido intensos. Como isso começou?









Quando houve a mais recente eleição para o Crosp, obtive quase 32 mil votos, num colégio de 55 mil eleitores, onde 44 mil votaram. Uma semana depois encontrei o governador Geraldo Alckmin na Penha, onde ele havia ido acompanhar obras de desassoreamento do Tietê, num evento de poucas pessoas. Ele me convidou para ir com ele até a draga que daria início aos serviços. Ele me perguntou como havia sido a eleição no Crosp. Respondi que havia conseguido 31.624 votos. “Com essa votação, dá para concorrer a deputado estadual”, ele me disse. “Se o senhor me apoiar, eu topo”, respondi. Em seguida, Geraldo Alckmin me propôs que a posse fosse no Palácio dos Bandeirantes, mas disse que precisaria levar, ao menos, 500 pessoas porque o salão é muito amplo.

O senhor conseguiu?

Disse que tudo bem; que levaria os 500 dentistas. Fiz a solicitação aos profissionais e lá foram 1.200 pessoas. A repercussão da posse na presença do governador e com tanta gente foi enorme. Durante o evento, disse-lhe, em particular: “O senhor me pediu 500 pessoas e aí estão bem mais que isso…” Ele, lembrando o episódio havido pouco tempo antes com o ex-presidente Dilma Rousseff, brincou: “De verdade, você mais que dobrou a meta…”

Quantos votos serão precisos para se eleger no PSDB?

Tomando como referência as eleições passadas, precisaria de pelo menos, 100 mil votos. Mas de acordo com as previsões, com a votação caindo, calculam que 75 mil votos serão suficientes para eleger um deputado do PSDB. Ainda assim é um número bastante alto, por se tratar do PSDB. Vamos estamos confiantes na participação efetiva junto à categoria. São 40 delegacias seccionais do Crosp em todo o Estado, 89 regionais da Associação Paulista dos Cirurgiões Dentistas (APCD), onde tenho visitado, feito palestras e conversado com os profissionais. O último representante da categoria eleito deputado estadual foi Emil Razuk, ainda pelo PFL. Antes, a categoria tinha como representante o federal Raphael Baldacci, já falecido.

Além dos dentistas, quem mais poderá lhe apoiar?

No Crosp, estamos trabalhando também com auxiliares e técnicos em saúde bucal, mais os protéticos. Temos um trabalho forte junto à categoria, graças ao trabalho que estamos realizando durante os três mandatos como presidente. Há um entrosamento muito grande junto a todas as categorias ligadas à Odontologia. Uma prova disso tem sido nossa participações das eleições na entidade. Na primeira eleição, eu disputei contra cinco candidatos, que acabaram sendo quatro (com uma desistência de última hora). Na segunda, depois de contatos com possíveis candidatos, ficaram apenas dois. E na terceira eleição, já disputei sozinho. Graças ao nosso trabalho à frente da entidade, atualmente o Crosp tem livre acesso a faculdades de Odontologia, aos hospitais em geral, começando pelos grandes da Capital e também no Interior, além de prefeituras e câmaras legislativas em geral.

Como está a disputa pela Assembleia na Cidade?

Será intensa, caso se confirmem as candidaturas de Juliano Abe (PSD), Teo Cusatis (PSDB), Gondim Teixeira (SD), Marcos Damásio (PR), Chico Bezerra (PSB), mais algum nome do PT e dos deputados André do Prado (PR) e Estevam Galvão (DEM), que fatalmente terão votos na Cidade. Também não está afastada a candidatura do Mauro Araújo (PMDB). Com o passar do tempo, vamos ver o que irá acontecer, pois ainda é um tanto cedo para se pensar em definições.





Na Cidade, com quem o senhor pretende trabalhar?

Em Mogi, pretendo trabalhar com o Bertaiolli (ex-prefeito), mas há uma tendência de todos os candidatos dobrarem com mais de um parceiro. Até as eleições, muita coisa ainda vai acontecer… Não acredito que tenhamos outro candidato a federal, a menos que o Junji ou o Juliano resolva sair.

E como está o PSDB de Mogi que o senhor preside?

Depois de assumir como presidente, em maio último, temos buscado o fortalecimento da legenda na Cidade para que o partido não seja aquele que se lembra dos filiados somente às vésperas das eleições. Nossa meta é fazer com que o partido interaja permanentemente com os seus membros na Cidade, graças ao apoio que estamos recebendo dos integrantes de nossa bancada na Câmara, formada pelo Cuco Pereira (nosso líder), Pedro Komura e “Maurinho Despachante” (Mauro de Assis Margarido), além do prefeito Marcus Melo. Estamos trabalhando para levar adiante a Juventude do PSDB, o PSDB Mulher e o Tucanafro, voltado para o movimento negro. Estamos preparando para o segundo semestre um grande encontro com todos os que foram candidatos a vereador nas últimas eleições e não conseguiram se eleger, iniciando preparativo do pessoal com vistas às eleições municipais de 2020. Será um trabalho de formação de candidatos, não deixando tudo para última hora.

O partido tem alguma ajuda nisso?

Em recente encontro, em Barueri, fechamos com o José Aníbal, presidente do Instituto Teotônio Vilela, braço institucional do partido, e eles irão encaminhar palestrantes para o evento que terá como referência a questão da cidadania, além da política. Além dos vereadores, o prefeito Marcus Melo também está engajado nesse trabalho e isso é muito importante. Temos em nosso partido o prefeito de Mogi, o da Capital (João Doria Jr.) e o governador do Estado (Geraldo Alckmin), por isso é hora de reforçar nossas bases em Mogi.

Como o senhor vê a administração de Marcus Melo?

Dentro do que havia sido proposto, ele tem se portado como um gestor voltado para colocar em prática o projeto em favor da Cidade. Hoje posso dizer que ele tomou gosto pela cadeira de prefeito e pela política e tem sido duro no trato das questões municipais. Ele dá toda atenção aos vereadores, mas não tem moleza. Ele age sempre como um gestor, tratando todos os assuntos na ponta do lápis, por conta dos apertos no orçamento afetado pela crise. Já o considero um candidato à reeleição. A briga é para saber quem será o vice.