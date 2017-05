Cláudio Miyake no Crosp

Silene

Next Cláudio Miyake, na foto em companhia do governador Geraldo Alckmin, da mulher Rose e dos filhos Bianca, Felipe e Bruna, na noite em que assumiu o terceiro mandato consecutivo como presidente do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo. (foto: Elton Ishikawa)

O prefeito Marcus Melo e Rosania Morales Morroni prestigiaram a solenidade. (Foto: Elton Ishikawa)

Antonio Lino e Daniel Teixeira entre as presenças do encontro. (Foto: Elton Ishikawa)

O vice-prefeito Juliano Abe pelo Palácio dos Bandeirantes. (Foto: Elton Ishikawa)

Amâncio Aires, Valter Ujvari e Kijiro Fuji também presentes a cerimônia do CROSP. (Foto: Elton Ishikawa)

Ainda por lá, Fernando Leone, Silvana Zugaib, Neusa e Rubens Marialva. (Foto: Elton Ishikawa)

A Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, presidida pelo vereador Carlos Evaristo da Silva, convidando para a sessão solene de entrega do Título de “Cidadã Mogiana” a Rosania Morales Morroni, que será realizada no dia 2 de junho, às 20 horas, na Sede do Poder Legislativo.

Rotary

O Rotary Club de Mogi das Cruzes, sob o comando do presidente Valdir Lopes, promove nesta quinta-feira, a sua reunião comemorativa do Dia da Defensoria Publica, que acontece a partir das 20h30, na Associação de Rotarianos

Happy Hour

Marcada para esta quinta-feira, mais uma edição do “Happy Hour com Piano”, que acontece a partir das 18h30, no boulevard do Mogi Shopping, com a apresentação do jovem pianista Diego Novaes. A programação acontece nos fins de tarde de todas as segundas, terças e quintas-feiras, no centro de compras.

Transparências

Tules e rendas deixam de ser sinônimo de looks noturnos para compor os visuais do cotidiano urbano. Para quebrar o toque exageradamente festivo ou sexy, o truque é combinar e sobrepor saias transparentes sobre básicos do guarda-roupa como trench coat, jaqueta bomber, calça jeans, moletom e t-shirt branca. A combinação de tecidos leves com peças e materiais mais pesados cria um contraste extremamente atual. Vale também apostar em looks monocromáticos ou em cores clássicas como preto, branco e vermelho.

Nats 18

Nelson Bueno do Prado, Rita de Cássia Yoshifuza, Mario Celso Carneiro Cilento, Maria Beatriz Gennari Rudge