Claudio Miyake é o novo presidente do PSDB em Mogi

Cidades

SILVIA CHIMELLO

O PSDB confirmou nesta segunda-feira (17) o nome do vereador Cláudio Miyake, 51 anos, como novo presidente do Diretório Municipal do partido em Mogi das Cruzes para o próximo biênio, durante convenção ontem à noite na Câmara Municipal. Ele concorreu com chapa única e teve o seu nome indicado por meio de consenso entre os tucanos mogianos. O atual presidente da sigla, vereador José Antonio Cuco Pereira, conduziu o processo de votação no plenário da Câmara Municipal.

O novo eleito, que também é presidente do Conselho Regional de Odontologia do Estado de São Paulo (Crosp), promete movimentar o partido com campanhas em busca de novos filiados e realização de eventos e debates sobre temas importantes para a Cidade. Ele destaca a atuação dos tucanos na Administração Pública nos últimos anos, desde que o partido elegeu o vice-prefeito Cuco Pereira ao lado do ex-prefeito Marco Bertaiolli (PSD), representatividade que aumentou muito com a eleição do prefeito Marcus Melo (PSDB), que garantiu uma das maiores bancadas do Legislativo.

Na entrevista a O Diário, Miyake descreve a sólida trajetória do PSDB na Cidade, revela os planos de sua gestão e a necessidade de expandir o diálogo com as mais diversas esferas da sociedade a fim de “contribuir para a construção de uma cidade cada vez melhor”.

Quais as principais propostas e projetos para o Diretório Municipal?

O PSDB passa por um momento importante em Mogi das Cruzes. Teve representatividade na última administração com o cargo de vice-prefeito ocupado oito anos consecutivos por José Antônio Cuco Pereira, ao lado do então prefeito Marco Bertaiolli (PSD). Atualmente, o partido detém o posto máximo do Poder Executivo, por meio do prefeito Marcus Melo, e ainda mantém quatro cadeiras na Câmara. Portanto, o PSDB tem feito muito pela Cidade, por meio de seus representantes eleitos. A intenção é contribuir ainda mais.

Haverá campanhas para conseguir aumentar o número de filiados e os trabalhos na Cidade?

Nossa intenção é promover ações contínuas para ampliação dos quadros do partido em Mogi. Para isso, vamos realizar eventos de filiação de forma periódica. Queremos nos aproximar dos mogianos que são simpatizantes do PSDB, mas ainda não se filiaram. A intenção é mobilizar os filiados por grupos segmentados, como por exemplo, os jovens e as mulheres.

De que forma o partido pretende participar das discussões de temas importantes para a Cidade?

Os partidos políticos são organismos de fundamental importância para promoção do debate político em uma cidade, estado ou país. Queremos que o PSDB tenha um papel cada vez mais efetivo na discussão dos temas importantes para Mogi. Promoveremos debates para mobilização dos filiados e nossa intenção é abrir os eventos para a participação popular.

Quais as expectativas quanto à atuação do prefeito Marcus Melo?

O prefeito Marcus Melo foi eleito para dar continuidade ao trabalho de Marco Bertaiolli e Cuco Pereira, que promoveram avanços significativos na Cidade. Estou certo de ele manterá o ritmo de crescimento de Mogi das Cruzes e, como presidente do PSDB, posso afirmar que terá total apoio do partido.

O fato de o governador Geraldo Alckmin também ser tucano pode ajudar nos pedidos para obras no Município?

O governador tem atendido aos pedidos de Mogi das Cruzes de forma sistemática. São muitos os projetos e obras estaduais em andamento na Cidade. Eu, particularmente, tenho um bom relacionamento com ele e estou certo de que os diálogos com o Estado serão aprofundados cada vez mais.









Várias estrelas do partido tiveram seus nomes envolvidos em denúncias da Lava Jato, o que acaba arranhando a imagem da sigla. Quais as propostas para tentar reverter esse processo na Cidade?

A Operação Lava Jato tem peso histórico para o País e é um símbolo importante para o combate à corrupção. Isso, no entanto, não pode ser fator de afastamento da população da vida política. Pelo contrário, a sociedade precisa entrar nos debates. Esse será nosso objetivo: promover discussões contínuas sobre temas importantes para o Município.

Mogi deve lançar candidatos do PSDB para as eleições de 2018?

Essa é uma questão que depende do PSDB estadual, que ainda vai traçar as estratégias da legenda para Mogi das Cruzes e Região nas eleições de 2018. Portanto, seria muito prematura qualquer definição sobre candidaturas nesse momento. Mas sem dúvida essa é uma questão que estará na pauta de discussões da executiva municipal. Vamos ajudar o partido naquilo que for necessário.

Há planos para se candidatar a deputado?

Estou em meu segundo mandato no cargo de vereador e em maio tomarei posse para o terceiro mandato consecutivo no Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (Crosp), o que possibilita uma forte atuação em todo Estado de São Paulo. Meu nome estará à disposição do partido, caso haja consenso de que uma candidatura poderá ajudar a legenda.

Qual vai ser o diferencial de sua gestão?

O diferencial de minha gestão será a aproximação do partido com a população. Vamos promover eventos e debates que incentivem os mogianos a participarem de discussões sobre a Cidade nas mais diversas áreas. Nossa intenção é discutir e buscar soluções para uma Mogi das Cruzes cada vez melhor.