Claudio Miyake assume terceiro mandato na presidência do Crosp

QUADRO DESTAQUE

NATAN LIRA

O vereador e cirurgião-dentista mogiano Claudio Miyake (PSDB) toma posse nesta quinta-feira (11) do terceiro mandato na presidência do Conselho Regional de Odontologia do Estado de São Paulo (Crosp). O órgão congrega 130 mil profissionais em todo Estado e mantém a fiscalização da atividade em todos os municípios. A solenidade ocorrerá às 20 horas, no Palácio dos Bandeirantes, na Capital. A intenção do mogiano é aprofundar o diálogo com as diversas esferas do Poder Público e da iniciativa privada, para que haja maior valorização da Odontologia e mais oferta de atendimento em saúde bucal para a população. As ações de fiscalização da ética e do exercício legal da profissão também deverão ser ampliadas. Em entrevista a O Diário, Miyake destacou os pontos de atuação do Crosp, a criação da Casa da Odontologia Paulista – unidade do Crosp localizada no Pacaembu para realizar reuniões, esclarecer dúvidas e capacitar profissionais, e os desafios para o próximo mandato.

Como é decidido o novo presidente do Crosp? Há quanto tempo o senhor está lá?

A escolha é por meio do voto de cirurgiões dentistas de todo o Estado que estão habilitados a votar. Eu estou lá há quatro anos e esta foi a terceira vitória. Na primeira, disputei com cinco candidatos e venci no segundo turno. Em 2015, concorri com três e ganhei já no primeiro turno. Desta vez foi candidatura única e fui homologado com 71,09% dos votos válidos, o que representa 31.624 votos.

Quais foram os principais desafios da presidência nestes últimos mandatos no Crosp e quais são os próximos?

No primeiro mandato tínhamos o desafio de fazer a modernização da administração, porque vinha de uma gestão de 20 anos consecutivos. Também a informatização, ampliar a comunicação e principalmente interiorização das ações do governo. Partimos na direção de fiscalizar e coibir a venda indiscriminada de aparelhos ortodônticos. No mês em que assumi, tivemos duas mortes de dentistas queimados, então também trabalhamos na segurança do profissional da área. No decorrer dos últimos quatro anos, atuamos junto com o Governo do Estado no controle da presença de flúor na água em todo o abastecimento no Estado. Nós também apoiamos ações de prevenção do câncer bucal. Nos últimos anos, ele tem sido responsável por mais de 4 mil mortes por ano, no País. Além disso, implantamos o chamado déficit de progresso, que é algo semelhante de proficiência, que é uma avaliação dos acadêmicos em odontologia, com um diferencial, que avalia o acadêmico de todos os anos do curso. Neste mandato, vamos continuar com os serviços existentes e ampliar o que for preciso.

O senhor verificou uma queda ou aumento nos casos de atividade clandestina desde os atendimentos até os produtos?

Com a ampliação da fiscalização percebemos que há um número significativo de atividade clandestina na profissão. Em conjunto com guardas municipais e Polícia Civil realizamos os flagrantes de exercício ilegal da profissão, com acadêmicos atendendo. Isso é resultado do foco na fiscalização. Inclusive, nós estamos firmando um termo de parceria junto ao Ministério Público, a fim dele nos ajudar não só com a fiscalização da atividade ilegal, mas também com falsos anúncios e venda ilegal de produtos.

O acesso à assistência odontológica ainda é um desafio para os mais pobres no Brasil? Como facilitar isso?

Nós trabalhamos todos os dias para a valorização da odontologia, exatamente para ampliar o acesso da população. Houve uma série de avanços em politicas públicas na saúde bucal, resultado do contato com prefeituras, secretários e coordenadores da Saúde dos municípios, a fim de mostrar a importância no atendimento e se investir neste tipo de atendimento. Esta é mais do que prioridade para o Crosp.

Como o consumidor pode desconfiar de uma clínica ou de um profissional não habilitado?

Normalmente, seja na placa externa ou no prontuário, obrigatoriamente precisa conter o número de registro do profissional no Conselho. Caso surja dúvida, ele pode acessar o site www.crosp.org.br e entrar na aba fale conosco e consultar a habilitação do profissional, além de relatar conflitos de algum atendimento em que ele não tenham ficado satisfeito. Com certeza ele terá um retorno nosso.

Como conciliar o mandato de vereador com a presidência do Crosp?

É realmente um trabalho que exige tempo integral e dedicação. Eu busco equilibrar as atividades de forma que o serviço na Câmara e no Crosp não prejudiquem um ao outro. Graças a Deus, os resultados têm aparecido e eu consegui a reeleição nas duas casas. Vejo isso como um possível termômetro, para mostrar que estamos no caminho certo. O meu lema é trabalho e a gente vai buscando os resultados. É uma honra estar à frente do Crosp, como é uma honra estar à frente da Câmara atendendo à população. Enquanto eu entender que puder contribuir para os dois, vou manter os trabalhos. Caso um interfira no outro, será o momento de analisar o que fazer.