Cláudio Melo deixa o Suzano Shopping em busca de desafios

Aos 50 anos, com uma invejável experiência no setor comercial, Cláudio Melo dá por encerrado o segundo ciclo de atividades como superintendente do Suzano Shopping. O Grupo General Shopping, de Guarulhos, já tem seu substituto na mira, enquanto Melo se prepara com vistas a novos desafios profissionais, não estando descartado um possível retorno às atividades internacionais, como já ocorreu anteriormente em sua carreira. O profissional faz um balanço positivo de seus quatro últimos anos à frente do Suzano Shopping, que ganhou novas marcas e melhorias em equipamentos, tendo permanecido com os seus espaços ocupados, mesmo durante o período mais agudo da atual crise. A experiência de Melo na área de shoppings começou há muito tempo, em 1991, quando ele encarou o desafio de estar à frente do Mogi Shopping, logo após a sua inauguração, quando um investimento como aquele, era considerado uma grande interrogação numa Cidade do porte de Mogi à época. Foram seis anos de muito trabalho buscando a consolidação do empreendimento, quando, em 1997, ele partiu para outra missão, junto ao Maringá Park, centro de compras de Maringá, no Paraná. Ficou pouco tempo por lá. Dois anos depois, ele seria chamado por Jorge Gyotoku para cuidar da implantação do Suzano Shopping. O trabalho deu bons frutos e foi por ele conduzido até o ingresso do empresário José Cardoso como sócio de Gyotoku, em 2004. Melo veio então trabalhar ao lado de Marco Bertaiolli, na administração da Associação Comercial de Mogi das Cruzes, de onde partiu para seu maior desafio profissional. Indicado por head hunters (caçadores de talentos), ele viveu uma “excepcional experiência profissional e cultural” na condição de superintendente do Maputo Shopping, que ele ajudou a implantar em Maputo, Capital e maior Cidade de Moçambique, na África, com cerca de 2 milhões de habitantes. “De inicio, foi algo desafiador, pois apesar da facilidade da língua portuguesa, havia a diferença dos hábitos e costumes; mas o jeito do executivo brasileiro sempre contorna situações desse tipo”, conta Melo. Lá, ele permaneceu por seis anos, a partir de 2007, até voltar para o Suzano Shopping, já sob o comando do Grupo General. Em abril, ele completaria quatro anos na segunda passagem pelo comando do centro de compras suzanense.

Líderança – 1

Com exceção da bancada do PSDB, que ainda não definiu quem será o seu líder na Câmara, os demais partidos com representação no Legislativo já fizeram suas escolhas. São os seguintes: José Francimário Farofa Vieira, do PR; Iduigues Ferreira Martins, do PT; Antonio Lino da Silva, do PSD; Caio Cunha, do PV e Mauro Araújo, do PMDB.

Líderança – 2

Outros três vereadores serão líderes deles próprios, já que são os únicos integrantes de seus respectivos partidos na Câmara Municipal: Francisco Moacir Bezerra Filho, do PSB; Jean Lopes, do PC do B; e Marcos Furlan, do DEM.

Rebelião

Um pronunciamento do vereador Protássio Nogueira, na sessão de quarta, deixou no ar que algo pode não estar indo tão bem assim nas hostes do PSD local. Da tribuna, o vereador prometeu reivindicar o apoio do deputado federal Marcio Alvino (PR) para trabalhar por Mogi em Brasília. Justo Alvino, que será principal adversário de Marco Bertaiolli, candidato a federal do PSD nas próximas eleições.

Apelido

O médico e vereador Péricles Bauab (PR) deixou de comparecer à Câmara, justo no primeiro dia de atividades da nova legislatura. Foi o suficiente para que passasse a ser tratado entre os seus futuros colegas pelo sugestivo codinome de… Meteoro.

A volta

O ex-vereador Olimpio Tomiyama (PMDB) é o mais novo assessor do prefeito Marcus Melo (PSDB). Vai atuar ao lado de Téo Cusatis nas ações políticas junto à Câmara Municipal e outros segmentos, entre eles setores ligados ao governo estadual.

Frase

Sábio é o homem que chega a ter consciência da sua ignorância.

Aparicio Torelly, o Barão de Itararé (1896-1971), jornalista, escritor e humorista político