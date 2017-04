Clássico do Paulista agita quadra do Sesi hoje em BC

Esportes

A terceira rodada do Campeonato Paulista de Futebol de Amputados será disputada hoje, a partir das 9 horas, na quadra de futebol soçaite da unidade mogiana do Serviço Social da Indústria (Sesi), localizada no distrito de Braz Cubas. E terá apenas o clássico entre o Corinthians/Mogi, atual campeão, diante do Instituto Só Vida. Segundo a tabela, o duelo entre AMDA minas e Ponte Preta será realizado apenas no próximo mês. E na última terça-feira, o FPA Futebol para Amputados SP goleou o Bola Pra Frente, por 14 a 1.

No pega programado para hoje, os corintianos vão em busca da terceira vitória. Na última partida, o alvinegro passou pelo Bola, por 17 a 0. Na estreia, a vitória foi sobre o FPA, por 5 a 1.

Já o Instituto vai em busca da primeira vitória na competição. Na segunda rodada, o time mogiano cedeu o empate, 2 a 2, no final da partida contra a Ponte Preta. Na estreia, a rapaziada de Mogi perdeu do Minas, por 1 a 0.

Na classificação, Corinthians e Minas lideram com seis pontos ganhos. A Ponte aparece no terceiro lugar, com 4 pontos. O Instituto tem um ponto, enquanto FPA e Bola ainda não pontuaram. (G.L.)