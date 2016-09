Cirurgia de emergência afasta Bezerra de campanha

Comentários (0) Informação Like

O vereador e médico Francisco Moacir Bezerra de Melo Filho, o Chico Bezerra (PSB), teve de interromper temporariamente a sua campanha para a reeleição, em razão de uma cirurgia de emergência a que foi submetido, no Hospital Santana, na última segunda-feira. Segundo informações, a operação retirou uma hérnia epigástrica, localizada logo acima da região umbilical. De caráter preventivo, o procedimento foi realizado pelos médicos Joaquim Moraes, Fernando Orioli Moraes e Alexandre João de Santis Júnior. O trabalho bem sucedido permitiu que o paciente obtivesse alta médica no início da manhã de ontem e retornasse para sua casa, onde deverá permanecer as próximas horas em repouso, preparando-se para a retomada da campanha, no início da próxima semana. Bem-humorado, Bezerra disse à coluna que há algum tempo vinha convivendo com a hérnia, ainda incipiente, e que, devido aos excessos da campanha, especialmente o consumo de alimentos gordurosos, o levou a sentir dores. Com medo de que a hérnia se encarcerasse –problema que pode agravar ao máximo a situação, com consequências perigosas para o paciente -, Bezerra decidiu procurar por médicos amigos. Joaquim Moraes, após avaliar a situação do vereador, recomendou que fosse realizada a “cirurgia simples”, como forma de eliminar de vez o problema e, com isso, evitar possíveis complicações. Ainda com o problema, Bezerra participou de uma carreata pela Cidade, no domingo passado, ao lado de correligionários. E somente na segunda-feira se internou no Hospital Santana, onde foi operado durante o período da tarde. Ele permaneceu no hospital até a manhã de ontem, quando recebeu alta e foi para sua casa. Nesta quinta, Bezerra fará uma reunião de campanha em seu escritório, na Rua Francisco Franco e, na sexta, ele espera poder retomar suas atividades junto à Santa Casa. Na próxima semana, retorna à Câmara Municipal para as sessões de terça e quarta-feira. Pouco a pouco, espera voltar às ruas para dar continuidade à campanha política, que ingressa na reta decisiva.

Faturando

Uma equipe da TV NBR/Voz do Brasil, da Empresa Brasileira de Comunicação, ligada ao Governo Federal, era esperada ontem, em Mogi, para mostrar as 600 unidades residenciais recém-entregues dos conjuntos Apoema I e II, no Parque Olímpico, pelo prefeito Marco Bertaiolli (PSD) e governador Geraldo Alckmin (PSDB). Como a obra foi feita com verbas do Município, Estado e Caixa Econômica Federal (CEF), chegou a vez de Brasília faturar politicamente sobre o empreendimento.

Lançamento

Será no dia 26 deste mês o coquetel de lançamento da edição do próximo ano da 32ª Festa de Outono Akimatsuri, na sede da Associação Cultural de Mogi das Cruzes (Bunkyo), na Vila Industrial. Os integrantes da comissão organizadora do evento já estão iniciando os preparativos para o evento que, em 2017, voltará a acontecer em dois finais de semana, nos dias 1 e 2 além de 8 e 9 de abril.





Prêmio

O prefeito Marco Bertaiolli (PSD) estará hoje, às 8 horas, no Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, para receber o Prêmio Amigo do Meio Ambiente, conquistado pelo segundo ano consecutivo, pelo Hospital Municipal de Mogi. A premiação visa estimular iniciativas sustentáveis nas unidades que compõem o SUS. O projeto vencedor foi “Mobilidade Sustentável”, um conjunto de ações e projetos que visam o combate às mudanças climáticas por meio do incentivo do uso dos transportes público e alternativo entre os colaboradores do HMMC e a comunidade em geral.

Ilícitos

A Fiesp divulga nesta sexta-feira o resultado de um levantamento inédito que aponta os efeitos nocivos gerados pelo mercado ilícito em São Paulo. Contrabando, pirataria, roubo de cargas, entre outras ações ilegais movimentaram mais R$ 13 bilhões, nos setores de alimentos, automóveis, brinquedos, eletrônicos, higiene e perfumaria, medicamentos, químicos, tabaco e vestuário. O mercado ilícito – aí incluídos Mogi e Região –, cresce a uma taxa anual de 18%, desde 2010, enquanto a atividade econômica legal está em retração, informa a Fiesp.

Cotidiano



Frase

Acho que posso ganhar as eleições no primeiro turno.

Nelson Pedro Miguel, o Miguel Bombeiro (PMN), ao entregar documento ao Cartório Eleitoral para tentar reverter o indeferimento de sua candidatura a prefeito de Mogi pela Justiça