Circuito Cultural traz atrações à Região

O Circuito Cultural Paulista, do Governo do Estado de São Paulo, agita a Grande São Paulo com música, teatro, dança e circo em maio. São mais de 30 espetáculos gratuitos ao longo do mês. Mogi das Cruzes e Guararema serão contempladas nesta semana.

A peça ‘A Famílya Monstro’, de A Peste, Cia. Urbana de Teatro, é cartaz amanhã em Guararema. O espetáculo conta a história de uma família que é surpreendida, em uma noite chuvosa, por uma menina e um ladrão que mudam a rotina de seu castelo. A confusão é instaurada quando tentam colocar o ladrão para correr. Será às 14h30, na Escola Municipal “Paulo Ismael dos Santos Sobrinho”, na Rua Maranhão, 112.

Já Mogi das Cruzes recebe na sexta-feira e sábado, dias 26 e 27, o espetáculo ‘Uma Série de Surpresas’, com o grupo Fundo Falso. A peça mostra um mágico que apresenta diferentes truques, colocando o público em situações inusitadas e, a partir disso, cria novas reflexões e olhares sobre o mundo. A encenação será às 16 horas, no Teatro Vasques, na Rua Dr. Correa, 515.

Organizado pela Secretaria da Cultura do Estado em parceria com a Organização Social APAA – Associação Paulista dos Amigos da Arte, o Circuito Cultural Paulista já realizou mais de 6 mil apresentações em todo o Estado, prestigiadas por mais de 1,9 milhão de pessoas. Já passaram pela programação nomes como Malvino Salvador, Denise Fraga, Fernanda Montenegro, Barbara Paz, Zélia Ducan, Luiza Possi, Arnaldo Antunes, Guilherme Arantes, Margareth Menezes, João Bosco e muitos outros. Para mais informações, acesse: www.omelhordaculturasp.com/projetos-e-equipamentos/circuito-cultural-paulista.