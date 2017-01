Cinema mogiano grava ‘Bregas, porém Salvos’

Caderno A - Capa

Um cantor brega chega ao fundo do poço e, diante de todos os problemas, decide recorrer à ajuda divina. Em “Bregas, porém Salvos”, filme rodado por um grupo de atores evangélicos em Mogi das Cruzes, o público pode conferir uma história meio fora do comum que aposta no humor para atrair a atenção. Este é o segundo longa-metragem rodado pelo diretor / ator Wilson Soares Cardoso. A intenção é lançá-lo até o final do primeiro semestre na internet. Haverá exibições em associações de moradores, casas de recuperação e igrejas.

Cardoso explica que o objetivo da produção é evangelizar, por isso quase todo o elenco é formado por amigos de diferentes igrejas do Alto Tietê, mas o conceito artístico é ressaltado, segundo ele. As primeiras cenas foram tomadas há pouco mais de 15 dias. Este roteiro é um dos vários produzidos por Wilson. Ele tem 12 livros escritos e 68 peças com histórias formatadas. De uma delas sairá a próxima produção, em 2018.

“São 14 personagens no filme. A história é de um ex-cantor brega que perde tudo e busca ajuda em Deus. É um trabalho coletivo”, explicou Cardoso.

Parte do elenco é de Suzano, mas as gravações são feitas em Mogi, no Centro e em alguns bairros. A previsão é de que o trabalho esteja concluído até abril.

No ano passado, o diretor lançou “Uma Simples Entrega” (o primeiro longa-metragem dele que pode ser conferido no canal do YouTube dele https://www.youtube.com/channel/UCfsVRTqjU1ObGVSzCg2Gmfg). A produção conta a história de um pai de família triste por não conseguir suprir as necessidades da mulher e acaba por se envolver em uma sinistra trama planejada por um empresário em troca do dinheiro fácil.

A intenção de Wilson e amigos é fazer um filme evangélico por ano. “Há um sentido, há uma razão para que os filmes sejam gravados”, concluiu o diretor.