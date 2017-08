Cineclube exibe animação de Hayao Miyazaki

Caderno A - Capa

O Mimese, Cineclube dos Cursos de Comunicação Social da Universidade de Mogi das Cruzes (UMC), exibe a animação “O Serviço de Entregas da Kiki”, do diretor Hayao Miyazaki (“Meu Vizinho Totoro”, “O Castelo Animado” e “A Viagem de Chihiro”, premiado com o Oscar de Melhor Filme de Animação, entre outros). A sessão ocorre nesta sexta-feira, às 14 horas, no Auditório do Centro Cultural, com entrada gratuita pela Portaria 1.

No filme, Kiki é uma bruxa de 13 anos em treinamento que vive em um vilarejo onde sua mãe é a perita em ervas. É uma tradição entre bruxas fazer uma viagem de um ano sozinhas quando elas completam 13 anos. Na abertura da história, Kiki voa em direção à cidade grande com seu gato preto e melhor amigo Jiji. Depois de um começo difícil, por causa de sua insegurança, Kiki faz amigos e encontra um lugar para morar. Mas ela possui somente uma habilidade de bruxa: voar em uma vassoura, mas que ela ainda não domina totalmente.

O mestrando em Comunicação, Viktor Danko, cuja pesquisa tem como foco a obra do diretor Hayao Miyazaki, será o convidado desta sessão e fará uma análise de elementos no filme que condizem com certos comportamentos do povo japonês após a Segunda Guerra Mundial, como a questão do trabalho como forma de organização social para contribuir com o futuro do país, e outras, relacionadas ao papel da protagonista na sociedade, além das dificuldades do próprio crescimento da protagonista.

As sessões do Cineclube da UMC são gratuitas e abertas à comunidade. O Auditório do Centro Cultural da UMC está localizado na Avenida Dr. Cândido Xavier de Almeida e Souza, 200, no Centro Cívico.