Cinco ações para sair do vermelho

Dori Boucault

A frase “Ano novo, vida nova” não combina com dívidas velhas. Por isso, o nosso post de hoje traz cinco dicas para começar bem 2017 e deixar a cor vermelha só no gorro no Papai Noel e não na sua conta bancária.

Passo 1 – organização – Quem está endividado precisa fazer um levantamento completo dos gastos para saber a extensão do problema. Liste detalhadamente todas as dívidas (para quem deve, quanto deve, quanto tempo), seus créditos (salário, rendimentos extras, colaboração de familiares, aplicações, etc.) e suas despesas cotidianas (transporte, alimentação, contas de consumo, impostos e outros gastos).

Também não se esqueça das contas de início de ano, como IPVA, IPTU, material e uniforme escolar, entre outras.

Passo 2: controle – Fim de ano é época do bombardeio de ofertas, publicidades como “leve agora e pague só depois do carnaval”, ou “compre e concorra a um carro (moto, ou outros prêmios)”. A tentação é grande. Mas se você está endividado, é importante resistir ao máximo para não comprometer ainda mais o seu orçamento.

Passo 3: eduque-se – Elabore um plano para controlar todas as despesas. Se for o caso, envolva toda a família; acompanhe diariamente seu saldo bancário e despesas pagas no cartão de crédito; em todas as ações, procure sempre uma oportunidade de economizar, mesmo em hábitos diários como utilização de energia elétrica, telefone, uso do carro, entre outros.

Passo 4: quitação da dívida – Tente negociá-las diretamente com os credores ou informe-se sobre a existências de feirões de conciliação em sua região; se houver algum dinheiro aplicado, avalie a possibilidade de utilizá-lo para quitação das dívidas; o 13º salário também pode ser usado para pagar ou amortizar dívidas (veja mais aqui); dê prioridade às dívidas com juros mais altos (cartão de crédito e cheque especial, por exemplo).

Passo 5: a regularização – Ao firmar um acordo de renegociação ou obter a quitação de uma dívida, mantenha tudo bem documentado e providencie a regularização da situação perante os cadastros de inadimplentes. (Fonte: Fundação Procon-SP)

Dori Boucault é especialista em Direito do Consumidor do Escritório LTSA Advogados