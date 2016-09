Mogi pode receber faculdade veterinária

Comentários (0) Cidades, DESTAQUE 1

ELIANE JOSÉ

Nos próximos dias, dirigentes da Associação Nacional dos Clínicos e Veterinários de Pequenos Animais (Anclivepa) e da Secretaria Municipal de Saúde começam a discutir possibilidade de se implantar uma faculdade, nas proximidades do Centro de Bem-Estar Animal, inaugurado ontem, em César de Souza.

A entidade já possui um projeto para a implantação de uma faculdade, em análise no Ministério da Educação. E, após conhecer as instalações do serviço, que disponibilizará consultas e internação hospitalar a animais domésticos, Wilson Grassi Junior, um dos dirigentes da Ancivepa, propôs a parceria ao prefeito Marco Bertaiolli.

Agora, um encontro servirá para discutir a possibilidade de abertura da unidade de ensino superior, na área existente ao lado do Centro de Bem-Estar, segundo o secretário Teo Cusatis, de Saúde. “Poderá ser um ganho para a Cidade e para a unidade”, disse ele, sem ter ideia, por exemplo, dos termos dessa parceria entre o poder público e a entidade.

O Centro de Bem-Estar Animal terá capacidade para realizar 300 consultas veterinárias, além de 200 cirurgias de castração e mil exames de diagnóstico. Mas, detalhe: apenas atenderá proprietários de cães e gatos que comprovem baixa renda. As consultas serão agendas das 8 às 10 horas, no serviço.

“É um serviço para a população que não tem recursos financeiros para tratar dos animais”, destacou Cusatis. Segundo ele, controlar a população de animais domésticos abandonados é um grande desafio. “Estamos, agora, ampliando a nossa capacidade de realizar as castrações, já feitas pelas nossas unidades móveis. Hoje (ontem), o Castramóvel está em Jundiapeba”, disse ele. Ele possui vagas para receber de 80 a 100 animais (70% cães, e o restante gatos).

Presente à entrega da obra, o deputado estadual Rogério Tripoli (PV) destacou que esse é o segundo hospital público para animais do País – o primeiro funciona em São Paulo.