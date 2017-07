Cidade do Saber II

Silene

Henrique Naufel, Cláudio Brito e Andréia de Almeida no lançamento do livro “Cidade do Saber” de Marco Aurélio Bertaiolli. (foto: Elton Ishikawa)

Lisy e Alzete Magalhães da Cunha Pinto com o seu exemplar da obra. (foto: Elton Ishikawa)

Eduardo e Ivan Melo prestigiaram o concorrido encontro. (Foto: Elton Ishikawa)

Darciane Felizardo e Felipe Hermanson entre as presenças da noite de autógrafos. (foto: Elton Ishikawa)

Bueno Ferraz e Lucimara Ferreli também presentes pela Biblioteca da UMC. (Foto: Elton Ishikawa)

Chefs Notáveis

A presidente do Fundo Social de Solidariedade, Karin Melo, convidando para o jantar especial da primeira turma do projeto Chefs Notáveis, que acontece logo mais às 19h30, no Helbor Patteo Mogilar, na Rua Manuel de Oliveira, 269. No cardápio uma variedade de massas assinadas pela Chef Luriana Toledo e as crianças da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais.

Inauguração

Fernanda de Rogatis e Leandro de Paula recebem convidados na noite de hoje, a partir das 18 horas, para a inauguração do escritório Rogatis & Silva Advogados Associados, instalado no espaço do Helbor Patteo Mogilar Sky Mail & Offices.

Parabéns

Os cumprimentos de hoje seguem para Maria Odete Gomes Brandão Furtado, que esta comemorando mais um ano de vida nesta quinta-feira. Da coluna os votos de muitas felicidades.

Reunião

O Rotary Club de Mogi das Cruzes, sob o comando do presidente Celso Giuseppe, promove logo mais às 20h30, a sua reunião ordinária, que será realizada na Associação de Rotarianos.

Workshop

O Shibata Casa e Presentes realiza hoje a partir das 18 horas o seu workshop de inverno, que será ministrado pela consultora de imagem e estilo Cris Bedendo. Durante o encontro, serão apresentadas sugestões de decoração para a estação mais fria do ano, para o dia a dia e também em ocasiões especiais, como um jantar entre amigos. O workshop é gratuito, mas os participantes, com reserva antecipada, deverão doar um quilo de alimento não perecível que será destinado para o Instituto Terra.

Nats 20

Maria Odete Gomes Brandão Furtado, Andréa Marques, Bruno Tanganelli Alves, Karina Coccaro Cardoso dos Santos