Cidade aumenta fiscalização à Lei Mogi Mais Viva

De janeiro a julho deste ano, Mogi das Cruzes já ultrapassou o volume de notificações da Lei Mogi Mais Viva, que regulamenta o uso da propaganda na Cidade, registrado em 2014 – ano que contabilizou mais autuações nos últimos quatro anos. Os números saltaram de 159 para 189 nos primeiros meses de cada ano. Em 2017, 431 visitas a locais que possivelmente desrespeitaram a legislação foram realizadas e apenas cinco chegaram a ser autuados.

Segundo o presidente do Conselho de Proteção à Paisagem Urbana de Mogi e membro da Secretaria Municipal de Segurança, Felipe Alves Brandão, as infrações mais corriqueiras são praticadas por novos comerciantes que, por falta de conhecimento da lei, acabam utilizando a propaganda de forma irregular.

Na tarde de ontem, o Conselho que tem como função avaliar os casos da Lei Mogi Mais Viva empossou os 16 membros, titulares e suplentes para o mandato 2017/2018. A metade representa o Poder Público e a outra parcela é formada por integrantes da Associação de Arquitetos, Engenheiros e Agrônomos (AEAMC), Sindicato do Comércio Varejista de Mogi e Região (Sincomércio), Associação Comercial de Mogi das Cruzes (ACMC) e Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea-SP).

Brandão ressaltou que para manter o rigor na execução da Lei, uma equipe trabalha todos os dias. “O que a gente quer é que a população nos ajude a manter a Cidade sempre em ordem. Por isso, nossos principais instrumentos são a orientação e notificação. Poucos casos terminam em autuação”, pontuou.

Em artigo publicado hoje em O Diário, o ex-prefeito de Mogi, Marco Bertaiolli (PSD), fala da necessidade da Lei Mogi Mais Viva passar por uma “reciclagem, orientação e capacitação, para que ninguém cometa abusos”. O atual chefe do Executivo, Marcus Melo (PSDB), defendeu que a fiscalização foi mantida no decorrer dos anos. “Nós temos orientações, visitas e infrações. Acredito que o trabalho continua nos mesmos moldes desde a criação. A Cidade vem no caminho certo, respeitando o que a legislação” diz.

IPTU

Durante a cerimônia, Melo disse a O Diário que não pretende mudar a metodologia do programa de revisão do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). “Este trabalho foi iniciado no ano passado e amplamente divulgado. O sistema vem para facilitar os trabalhos e a gente tem que utilizar a tecnologia para ampliar este cadastro. Nós estamos cumprindo o que manda a legislação”, pontuou.

Isso porque o vereador Mauro Araújo (PMDB) disse anteontem, no plenário da Câmara, que os próprios técnicos da Prefeitura defendem que os critérios de avaliação da área em que as construções foram feitas sejam outros. Eles defendem, segundo o parlamentar, que a conferência ocorra pelos técnicos, presencialmente.