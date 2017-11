Cia. Pia Fraus encena ‘Bichos Vermelhos’

Caderno A, Caderno A - Capa

A Cia. Pia Fraus, conhecida pela estrutura inflável e colorida de teatro que leva para os espaços onde se apresenta, vai encenar neste sábado, dia 4, em Mogi das Cruzes, o espetáculo “Bichos Vermelhos”. As quatro sessões serão apresentadas no Parque da Cidade, às 10, 11, 14 e 15 horas, gratuitamente. É uma atração para público de todas as idades.

Inspirado no livro homônimo de Lina Rosa, a peça “Bichos Vermelhos” envolve com humor e poesia um assunto muito relevante para a sociedade atual: a preservação da natureza. “Consideramos ser fundamental tratar um tema tão importante, principalmente com os pequenos, na esperança de incutir de maneira lúdica e delicada a atenção, o cuidado com a natureza e o meio ambiente em nossos futuros adultos”, relata Beto Andreetta, diretor da companhia.

Lançado no ano de 2015, o livro que serviu como inspiração para o espetáculo foi finalista do prêmio Jabuti e selecionado para a Bienal Brasileira de Design Gráfico.

Assim como no texto, a história da peça é dedicada aos bichos brasileiros que fazem parte da lista vermelha das espécies em risco de extinção. O Tamanduá Bandeira, Codorna Buraqueira e o Macaco Prego Galego são alguns dos animais que ganharam versões em forma de bonecos. Ao todo, serão três atores e mais de 20 bonecos apresentados durante o espetáculo.

Pessoas de todas as idades podem conferir a apresentação e se envolver com as possibilidades artísticas nas interações das peças, além de levar para casa assuntos significativos e educativos.

O projeto é financiado pelo ProAC – ICMS (Programa de Ação Cultural) do Governo do Estado de São Paulo e tem o apoio da Gerdau.

“Bichos Vermelhos”

Sábado (04/11) às 10h, 11h, 14 e 15h









Teatro Portátil – Parque da Cidade

Rua Jardenlina de Almeida Lopes, 355-435, Alto do Ipiranga, Mogi das Cruzes

Informações: (11) 4798-6900

Grátis