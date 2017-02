Chuvas intensificam necessidade de manutenção em bairros de Mogi

QUADRO DESTAQUE

Após reclamação de moradores, a Prefeitura de Mogi das Cruzes vai construir mais um muro de arrimo às margens do Rio Negro, na altura da Rua Francisco Salessa, na Vila Natal. O trecho sofre com enchentes constantes, e a vazão acentuada do manancial está levando embora as pedras que seguram a encosta dentre o curso d’água e as residências.

No ano passado, a Prefeitura já havia construído o muro de arrimo em um trecho próximo do rio. A dona de casa Gasiele Barbosa de Andrade Cernohovski, de 27 anos, relata que as rachaduras voltaram a aparecer com os últimos temporais. “O ideal seria que fizessem a obra aqui também, porque as casas estão muito perto do rio”, ressalta.

A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos informa que está ciente da situação e que já tem um trabalho de construção de mais um trecho do muro de arrimo programado para este ponto do Rio Negro. A previsão é de que os serviços comecem em cerca de 20 dias. Uma vez iniciados, eles devem levar 30 dias para serem concluídos.

Buracos

Também por conta da chuva – e da falta de manutenção -, a Rua Belmonte, no Jardim Piatã, ficou intransitável por causa dos buracos. Conforme destaca a leitora de O Diário, Sheile Botelho, em carta enviada à Redação, a via deixou de receber entregas e a coleta de lixo foi prejudicada. “Quando chove não conseguimos sair de casa”, acrescenta.

Em nota, a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, por meio da Administração Regional dos Bairros da Divisa, informa que está ciente da situação da Rua Belmonte, que foi muito prejudicada pelas chuvas intensas das últimas semanas.

A previsão é de que no início da próxima semana as equipes e o maquinário cheguem ao Jardim Piatã e executem os trabalhos necessários na via, com cascalhamento e nivelamento do solo, de forma que ela volte a ter plenas condições de trafegabilidade. Em virtude das condições do leito da via, a passagem do caminhão da coleta ficou impossibilitada em um trecho. A situação será regularizada tão logo os reparos no solo sejam concluídos. A Pasta destaca que, apesar de o caminhão de lixo não conseguir passar pelo local, a coleta tem sido feita a pé ou em veículos menores.