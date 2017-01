Chuvas e raios contribuem para queima de lâmpadas em Mogi

QUADRO DESTAQUE

ELIANE JOSÉ

As chuvas e raios estão provocando a sobrecarga da rede elétrica e elevaram o número de lâmpadas apagadas nas ruas e as ordens de serviços registradas pela Prefeitura, desde os primeiros dias deste mês. Em janeiro, foi registrada uma média de 106 pedidos de reparos na iluminação. Porém, em alguns dos dias, esse cenário foi alterado e, em apenas um deles, o número subiu para 256. Além dos temporais, segundo o engenheiro Walter Zago Ujvari, secretário municipal de Obras, furtos de cabos de energia têm sido causadores da escuridão.

Por mais de uma semana, os postes da Avenida Antonio Almeida, entre o Nova Mogilar e a ponte Angelo Albieiro, no Rodeio, permaneceram às escuras. Também nas proximidades, pontos da Via Perimetral e a novata Avenida Waldemar Costa Filho foram afetados pela escuridão.

No primeiro endereço, especificamente, Ujvari atribuiu a demora na correção do problema a uma pane em uma das redes de distribuição de energia elétrica, de responsabilidade da distribuidora de energia, a EDP. “Foi um problema pontual, em uma das fases de alimentação de energia, por isso, tivemos uma demora maior na substituição dessas lâmpadas”, explicou. A concessionária informou que houve a queima de um transformador, em decorrência de uma descarga atmosférica. E o problema foi resolvido no último dia 20.

Segundo o secretário Ujvari, a elevação dos incidentes, no entanto, não alterou o prazo médio de reparos, feito em até 48 horas.

Agora sob a responsabilidade da Prefeitura, o parque de iluminação de Mogi das Cruzes possui 43 mil luminárias. Segundo o secretário, que está de volta à Prefeitura, após 8 anos, 99% dos pontos estão acesos. “Mesmo com a ocorrência das chuvas e o aumento das ordens de serviços, a situação está controlada”, garante.

Novidade

Reclamações são recebidas pelo telefone 156 e anotadas por funcionários da Secretaria de Obras que respondem pelo levantamento dos problemas em toda a Cidade. A Trajeto Engenharia é a empresa terceirizada pela Prefeitura para cuidar da iluminação pública.

Uma maneira de diminuir o tempo de espera pela iluminação dos postos apagados é a participação dos vizinhos desses pontos. Nos próximos dias, um novo serviço será lançado pela Prefeitura para ampliar os canais de comunicação com a população. Por meio de um aplicativo baixado no celular será possível, no mesmo instante que o reclamante oferecer a localização do poste com a lâmpada queimada, o setor responsável ser acionado para o referido conserto do problema. Além disso, o telefone 156 recebe as reclamações.

Pipas

O Alto Tietê registrou 2.601 ocorrências envolvendo pipas e balões na rede elétrica no ano passado, causando a interrupção de energia nas casas de 174.893 clientes. Os dados constam de um estudo da distribuidora de energia, a EDP. Das 10 cidades da Região, Itaquaquecetuba foi a que mais acumulou casos: 780. O Município com menor número de ocorrências foi Salesópolis, com oito registros em 2016 (veja quadro).









No período de férias escolares, os números sobem em todos os municípios. Em janeiro foram 434 casos. Em julho, 518. Já abril, mês com a menor quantidade de registros, houve 84 ocorrências.

Alguns materiais usados na confecção de pipas são condutores de energia e aumentam o perigo quando estão em contato com a rede elétrica, como as rabiolas feitas de fios de nylon. Quando pipas e balões encostam na rede, eles podem causar, além da queda de energia, danos a equipamentos e acidentes graves, como queimaduras e até mortes.

Para empinar pipa de forma segura, o recomendado é que as pessoas busquem espaços como parques e campos abertos, onde não exista o risco de contato com os fios de energia. O uso de cerol é proibido e pode gerar multa ou prisão, dependendo da legislação vigente em cada município. Já soltar balões é crime, previsto no artigo 42 da Lei de Crimes Ambientais. A pena varia de um a dois anos de detenção e/ou multa.

Diante de qualquer anormalidade na rede da distribuidora, os consumidores devem entrar em contato com a EDP pelo telefone 0800 721 0123; pelo aplicativo EDP online, e pelo site www.edp.com.br .

Ranking de ocorrências no Alto Tietê – 2016

Cidade Ocorrências Clientes sem energia

Itaquaquecetuba 780 53.501 Suzano 659 49.536 Mogi das Cruzes 469 40.666 Ferraz de Vasconcelos 410 13.439 Poá 221 13.488