Chuva forte deixa pontos de alagamentos na Cidade

A chuva acompanhada de ventos fortes e granizo do final da tarde de ontem provocou vários pontos de alagamentos, queda de árvores, falta de energia, entre outros transtornos. Os locais mais afetados foram o Mogilar, Socorro, Parque Monte Líbano e o Centro da Cidade.

Houve alagamento nas avenidas Carlos Ferreira Lopes, Mariano Souza Mello, Francisco Rodrigues Filho, no Mogilar, entre outras. Também houve problemas nas ruas do Centro, como a Barão de Jaceguai; na Avenida Miguel Gemma, no Socorro; além da Praça Francisca de Campos Mello Freire (Praça dos Enfartados), no Parque Monte Líbano.









Uma árvore caiu nas proximidades da Escola Estadual Dr. Washington Luís, mas ninguém se machucou. Uma academia de ginástica do Mogi Shopping também teve que parar suas atividades porque o vento atingiu e quebrou o vidro de uma das janelas.

Motoristas que estavam no Centro da Cidade tiveram problemas para atravessar o túnel do Complexo Viário Jornalista Tirreno Da San Biagio. Muitos deles precisaram voltar de ré com medo da inundação. Imagens sobre o grande volume de água próximo ao local foram publicadas na Internet, mas a Prefeitura de Mogi garantiu que não houve alagamento no local.

Também faltou energia elétrica na região central. A EDP, distribuidora de energia elétrica do Alto Tietê, confirmou a interrupção de fornecimento de energia no entorno da Avenida Narciso Yague Guimarães para onde enviou equipes técnicas que normalizaram a situação por volta das 18h30. O Corpo de Bombeiros informou que não houve ocorrências graves. (Silvia Chimello)