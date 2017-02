Chineses são alvo de criminosos do Cocuera

Policia

LAÉRCIO RIBEIRO

Dois veículos roubados às 22h30 deste sábado, por quatro bandidos armados e mascarados, foram localizados na tarde desta segunda-feira (6) pelos investigadores Antônio Carlos de Mello, o “Toninho”, Luiz Claro, Rogério Moura e Nilson Barbosa, do Distrito Central, abandonados no Bairro do Barroso, na zona rural de Mogi das Cruzes. A quadrilha não deixou qualquer pista nos carros, que possa ajudar a equipe a identificá-la. Os criminosos renderam o agricultor Weng Chih Yen, de 31 anos, e a sua família, no momento em que chegavam no sítio com os seus automóveis, na Estrada Mogi-Salesópolis, km 7, no Bairro de Cocuera.

As vítimas foram obrigadas a prender os cães de estimação e depois empurradas para o interior da residência foram amarradas e obrigadas a permanecer em silêncio.

A todo o momento, conforme o agricultor Weng Yen relatou à equipe de plantão formada pelo delegado Carlos Eduardo Chrispin e o escrivão Marcos Passos, do Distrito Central, o bando dizia que “iria nos queimar”.

A ocorrência sobre o assalto foi registrada por ordem da autoridade. Nela consta o roubo dos dois veículos, de produtos eletroeletrônicos, joias, bolsas, pneus, computadores, uma pistola automática 7.65 e R$ 5 mil.

Com exceção do Corolla e do Ford F-1000, nenhum dos produtos foi recuperado pela Polícia. O delegado titular Argentino da Silva Coqueiro, no final da tarde desta segunda-feira (6), entregou os veículos roubados à família chinesa.

O investigador Antônio Carlos, o “Toninho”, disse que “as buscas prosseguem e quem tiver alguma informação pode nos ligar pelo telefone 4799-3132”.

A Polícia Civil vai analisar a tática empregada pela quadrilha e verificar se já praticou outros roubos do gênero em Mogi e cidades vizinhas da Região do Alto Tietê. A equipe não tem dúvida de que os marginais moram em Mogi ou conhecem a Cidade.