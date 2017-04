Chica Boa’ é cartaz nesta quarta-feira no Galpão

Caderno A - Capa

A peça “Chica Boa”, comédia clássica do repertório do circo-teatro brasileiro, será encenada amanhã, às 20 horas, no palco do Galpão Arthur Netto.

Espetáculo contemplado pelo Programa de Ação Cultural (ProAc) da Secretaria de Estado da Cultura, “Chica Boa”, de Paulo Magalhães, ganhou montagem em São Paulo no ano de 2013 na ocasião de encerramento do projeto de Ocupação na Funarte-SP ‘Do Riso ao Choro’, cumpriu temporada nos anos seguintes e foi apresentada nos Festivais de Teatro de Extrema (MG) e de Pindamonhangaba.

Com direção de Fernando Neves, o espetáculo privilegia as situações ligeiras, ágeis e ritmadas. Seus personagens são definidos mais pelos tipos que evocam do que por algum suposto psicologismo.

A história se passa no Rio de Janeiro, no bairro de Santa Teresa.

Dona Engrácia, uma velha rabugenta e autoritária, comanda a rédeas curtas seus familiares, sobretudo seu marido, o fraco e dominado Teodósio.

A situação começa a mudar quando a jovem Chica Boa surge inesperadamente no lar de Dona Engrácia.

Os ares renovadores trazidos por Chica, assim como seu misterioso passado, abalarão para sempre os pilares retrógrados sob os quais vivem aquela família de Santa Teresa.

Encenação









O Núcleo Chica Boa é formado por artistas cujas experiências tocam e mergulham no teatro popular. Seus artistas estão diretamente envolvidos, entre outros, com os Doutores da Alegria, com a Cia. As Graças e com a Cia. do Feijão, todos com reconhecida trajetória em realizar um teatro comprometido com a qualidade de suas produções e acessibilidade de seu público.

Oriundo de família circense, o diretor, pesquisador e ator Fernando Neves está habituado a levar adiante a tradição dramatúrgica do circo-teatro brasileiro.

No elenco estão Eliana Bolanho, Flávio Pires, Guto Togniazzolo, Juliana Gontijo, Luciana Viacava, Nereu Afonso e Vera Abbud. A direção musical é de Fernando Esteves.

Os ingressos serão no esquema pague quanto puder, também conhecido como “ingresso no chapéu” e serão distribuídos a partir das 18 horas no próprio Galpão. Após o espetáculo, o elenco fará um bate-papo com o público.

Serviço:

“Chica Boa”

26/04, às 20h

Galpão Arthur Netto

Av. Fausta Duarte de Araújo, 23 – Jd Santista





Informações 3433 9841

s ingressos serão distribuídos a partir das 18h