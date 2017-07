Chega, mas com atraso

Editorial

As obras de acessibilidade da Estação de Braz Cubas foram determinadas em um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado em 2012 entre a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e o Ministério Público Estadual (MPE).

Esse acordo exige a adaptação de todas as estações ferroviárias do Estado e está sendo cumprido a passo lento, muito lento. Num dos últimos ajustes feito pelas partes, a estatal prometeu concluir os serviços até 2020. Nesse cronograma, Braz Cubas deveria oferecer plena acessibilidade até o dia 30 de junho passado.

Então, chega com atraso, a correção do desnível entre os trens e as plataformas, responsável por tropeções, quedas e graves acidentes de passageiros. Em alguns pontos, o vão era de mais de 20 centímetros, o que inviabilizava a passagem segura de todos os usuários que embarcam e desembarcam no distrito. Idosos e pessoas com deficiência são os mais vulneráveis.

Em inúmeras oportunidades, esse jornal denunciou as condições precárias dessa estação, e os relatos indignados de quem ainda enfrenta esses riscos todos os dias. Braz Cubas possui uma população estimada em mais de 100 mil pessoas.

A Estação Estudantes será a próxima a receber os mesmos serviços para melhorar as condições de uso de uma parcela da população que precisa se valer dos agentes ferroviários para transitar com segurança, em especial, cadeirantes e deficientes visuais.

Pelo TAC, Estudantes deveria oferecer plena acessibilidade até 31 de dezembro deste ano, a estação Mogi das Cruzes até 30 de junho de 2018 e Itaquaquecetuba, até 31 de dezembro de 2018.

Embora a trajetória passada seja indecorosa, é importante fixar essas datas para cobrar o atendimento do TAC e também colocar alguns pingos nos is. O Governo do Estado cumpre uma obrigação constitucional ao corrigir esse desnível e as demais falhas arquitetônicas e de mobilidade, e ainda ficará devendo, e muito, a Mogi das Cruzes.

Os serviços são motivo de comemoração porque corrigem uma parte da dívida do Governo do Estado com Mogi das Cruzes: a Cidade é a única da Região Metropolitana excluída do programa de modernização das estações, e não tem qualquer previsão sobre quando as velhas estações serão demolidas e melhoradas para receber o Expresso Leste todos os horários. Nunca é demais registrar: essas obras são paliativas e executadas, a duras penas, para atender a uma exigência do Ministério Público.