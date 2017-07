Chega de tucanos!

Cartas

Típico do PSDB. Ficaram quatro horas discutindo se saem ou não do governo Temer, sem nada decidir. Não que a saída seja boa, mas a indecisão norteia os tucanos. Com certeza escolheram o pássaro certo para representá-los. Porque, na natureza, os tucanos são aves cujo bico grande as impede de comer proteína, recorrendo a “pequenos insetos”. Estão sempre em busca da fruta ideal, o que os deixa vulneráveis. O bico oco os impede de comer alimentos que saciem a fome devidamente. Ficam sempre em cima de uma árvore para decidir como sobreviver e por aí vão. Quem escolheu o tucano como símbolo do PSDB não poderia ter dado um símbolo melhor. Porque os tucanos homens, são fracos, indecisos, andam em grupos “isolados”, cada um querendo voar mais alto e sozinho, mas o bico grande os impede de decidir. O que mata não é o que decidirão, e sim a “indecisão”! Isso os torna fracos. Portanto, em 2018, só nos resta voar em busca de outros pássaros mais decididos.

Beatriz Campos

