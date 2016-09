Chega de deboche!

Comentários (0) Artigos Like

E o vovozinho molenga, com cara de paisagem, se revelou!

Bem que eu estava estranhando alguns comportamentos, inclusive, tantas horas seguidas, sem nem ao banheiro ir? Agora entendi, armazenava para o final e ainda usou a Constituição!?

Estava muito bom pra ser verdade.





Não fez na entrada, mas fez na saída. Que meleca vovô!

Triste assistir dois senhores com títulos de presidente, do Senado e STF, sair pedalando e atropelando a Constituição.

Parece que pedalar por aqui, tem sido o esporte preferido dos vários presidentes.

Absurdo, revoltante condutas!

Não afrontaram somente uma lei soberana, também ao povo, aos milhões de desempregados que aguardam meses, em um País quase parando, em declínio, por um julgamento infindável de uma “presidenta” que enfiou o País na lama, mentiu, se omitiu diante das roubalheiras do seu partido, que tramou para livrar seu criador da cadeia, que teve a campanha financiada com dinheiro roubado do povo.

Seus crimes e todos sabem, vão muito além da responsabilidade fiscal.

É responsável também pelos que morrem sem assistência médica, segurança, empregos, pelo derrame de analfabetos diplomados produzidos por um governo populista.

Gravíssimo e preocupante o que ocorreu.

Como recuperar a credibilidade perdida, não só na classe política, agora também na jurídica?

A maior crise, gerando outras crises, é a de credibilidade. Um país sem credibilidade, ninguém tira do buraco. Mostraram claramente, que pouco se importam com ele e seu povo.

Os conchavos entre os canalhas políticos são habituais, praticam acintosamente, agora, que se estendam ao STF, é o fim da linha.

Com que objetivo?





Para a pobre senhora, que guarda cento e cinquenta mil reais em casa, mesmo perdendo dez mil de juros e ainda diz que, o que são dez mil reais, não ficar desempregada? E os milhões que ela desempregou?

Renan não quis ser mau? E o seu caráter, não precisa também ser bom? Boa intenção certamente não foi. De bem intencionados, o inferno está cheio. Nessa ceara, o inferno é aqui.

Isso mostra o quanto muitas coisas precisam mudar, dentre elas, a indicação para juízes do STF. O povo precisa estar atento, se insurgir contra essas práticas, mostrar sua indignação, quantas vezes preciso for.

Já mostrou a força, sua eficiência em fazer as limpezas necessárias. Chega de deboche! Impeachment, não cabe só ao presidente da República.

Heloisa A. Martinez é empresária