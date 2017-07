Silene

Next Karin Melo e Luriane Toledo no comando do jantar da primeira turma do projeto Chefs Notáveis do Fundo Social de Solidariedade. (Foto: Elton Ishikawa)

Netto e Cristiane Camillo entre os presentes pelo Helbor Patteo Mogilar. (Foto: Elton Ishikawa)

Eduardo e Karina Rangel foram prestigiar o encontro. (Foto: Elton Ishikawa)

As colaboradoras, Thais Ciocchi e Ana Cláudia Ramos. (Foto: Elton Ishikawa)

O presidente da APAE, João Montes, com Renata e Nádia Montes. (Foto: Elton Ishikawa)

Os jovens chefs da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, Rita Santos, Jade Mayumi, Alexandro Ferreira, Pedro Paulo Lemos e Felipe Augusto. (Foto: Elton Ishikawa)

Noite Dançante

O Clube Náutico Mogiano marcou para o dia 12 de agosto, às 21 horas, mais uma Noite Dançante, que promete movimentar o salão social, com música ao vivo da Banda Alphaville. Ainda durante o encontro será servido um caldo para aquecer os convidados. Convites a venda na secretaria do clube das 9 às 18 horas. Informações pelo fone 4791-7103.

Lançamento

O juiz do Juizado da Infância e Juventude da comarca de Anápolis, Goiás, Carlos Limongi Sterse, filho dos amigos Célia Limongi Sterse e do saudoso José Roberto Sterse, acaba de lançar no Brasil, em São Paulo, Anápolis e Maceió, e em Portugal, o seu livro “Porque estamos aqui?” pela editora portuguesa Chiado. A obra, com 130 páginas, que ainda será autografada em Cuiabá, no próximo mês de agosto, é um convite a reflexão e a busca de valores que dão sentido a vida.

Parabéns

Os cumprimentos de hoje seguem para Edson Armando Fernandes Camillo que está comemorando idade nova neste domingo. Da coluna os votos de muitas felicidades.

Festival

Fechando a programação do 9º. Festival de Inverno Serra do Itapety, que termina neste domingo, a Feira de Antiguidades, que será estará montada, a partir das 9 horas, na Estação de Sabaúna. Às 11 horas, a apresentação do espetáculo infantil “Tanto Mar” por Cris Miguel e Danilo Tomie, no Teatro Vasques.

Balenciaga

Para acompanhar sua coleção de inverno 2018, a Balenciaga apresenta uma linha fofíssima de bichinhos de pelúcia, que acabam de chegar em edição limitada à multimarcas Colette. Os brinquedos, todos vestidos com t-shirts da marca, são a girafa Bendy, o macaco Koko, o urso polar Arka e o pinguím Charly. Os preços variam entre US$ 145, R$ 456, a US$ 190, R$ 598.

Nats 30

Edson Armando Fernandes Camillo, Barbara Della Vedova, Geny Pomares Mendes, Ana Maria Barbosa, Márcia Brasil Rezende Abrão, Jan Carlo Martinelli, Francisco Gianella Filho

Nats 31

Onélia Pinto de Miranda, Antonio Edson Zadra, Eduardo Rossetti, Fabiana Argentino Knipel, Mauricio Prieto Pereira