Silene

Previous

Next Maira e Marcelo Cusatis marcaram presença no jantar do projeto Chefs Notáveis do Fundo Social de Solidariedade e Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. (Foto: Elton Ishikawa)

Mara Bertaiolli e Sueli Sasaki pelo Helbor Patteo Mogilar. (Foto: Elton Ishikawa)

Mauro e Alecsandra Margarido entre os convidados da noite. (Foto: Elton Ishikawa)

Felipe, Donaide, Marcos e Rafaela Martins foram prestigiar o encontro. (Foto: Elton Ishikawa)

Também por lá, Tânia Fukusen e Fádua Sleimann. (foto: Elton Ishikawa)

Os jovens alunos da APAE, Caio Horita, Laila Monique, Riquiele dos Santos, Larissa Freire e Fernanda Leite. (Foto: Elton Ishikawa)

McDia Feliz

A Rede de Combate ao Câncer Guiomar Pinheiro Franco de Mogi das Cruzes e Roberto Pestana, convidando para o lançamento local da Campanha McDia Feliz 2017, que acontece no próximo dia 8, às 10 horas, no Auditório do Helbor Corporate, na Avenida Narciso Iague Guimarães, 1145. A 29ª. edição mogiana será realizada no próximo dia 26, nas lojas McDonald’s Mogi Shopping e Brás Cubas, sob o comando da entidade. Os tíquetes antecipados continuam à venda a R$ 15,50.

Cumprimentos

Os cumprimentos de hoje seguem para Luiz Antonio Ribeiro que está comemorando mais um ano de vida nesta terça-feira. Da coluna os votos de muitas felicidades. Parabéns!

Campanha

A Associação Comercial de Mogi das Cruzes deu início ontem a campanha Dia dos Pais Premiado 2017, que conta com a participação de cerca de 650 lojas, e a distribuição de 70 mil cupons, para concorrer a vale-compras, para os consumidores que fizerem compras até o próximo dia 13. O sorteio está marcado para o dia 17, às 10 horas.

Tendências

No inverno 2017/18 da Dior um verdadeiro exército uniformizado de preto e azul invadiu a passarela. Xadrez, jaquetas com capuz, bolsas de alças largas como pastas-carteiro e boinas, desenvolvidas pelo chapeleiro Stephen Jones, imperaram na coleção com versões atualizadas, que remetiam aos modelos usados por jovens nas ruas de Paris em 1968. Da Prada à Marc Jacobs, o clima de movimento estudantil também marcou as coleções de diversas grifes, com muito veludo cotelê, coletes, tons de marrom e as boinas que estão de volta.

Nats 01

Luiz Antonio Ribeiro, Luiz Carlos Pincelli, José Carlos Matsumoto, Fábio de Aquino Capelli, Ana Trandafilov Melleiro, Cecília Penha Brasil de Siqueira, Maria Lídia Faria Moretti, Vera Maria Merlus Cordeiro, Lucila Faria Rapetti, Carlos Molteni Neto, Juliana Macedo dos Santos