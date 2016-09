Chef transforma receitas em narrativa poética

Comentários (0) Caderno A - Capa Like

Já que temos de comer para viver, diz a escritora norte-americana M.F.K. Fisher (1908-1992), façamos isso com graça e gosto – e com o máximo de prazer. Pois bem. Gabriela Barretto teve a capacidade de transformar seu recém-lançado livro de receitas em uma prosa encantadora sobre o ato de cozinhar, o gosto, a simplicidade.

“Como Cozinhar Sua Preguiça” tem potencial para atrair, portanto, os amantes da cozinha e de seus enredos e não tão somente cozinheiros –ou aspirantes. Para estes, aliás, há até certos empecilhos: o grau de dificuldade e o tempo de preparo das receitas não estão explícitos e a maior parte delas, como em seu restaurante Chou, é beneficiada com o violento calor do fogo.





Se, por um lado, algumas receitas parecem distantes do leitor (nem todo mundo tem churrasqueira em casa para fazer montinhos de brasas e nele esconder uma cebola embrulhada em papel-alumínio), dois elementos o mantêm próximo.

Gabriela se concentra em ingredientes triviais -geralmente em seu estado bruto, como a mandioca, a couve-flor, o arroz-, e assume uma linguagem coloquial, numa descontraída conversa com o leitor.

Eis que receitas viram pequenos contos, em narrativa poética, intensa e sensível. Ela ensina a rasgar miolo de pães amanhecidos com as mãos, “como se quisesse alimentar um passarinho pequeno”, sugere que o creme fresco borbulhe “gentilmente até espessar”, mostra como fazer uma sopa de cenoura, que “aquece o humor com sua cor solar”.

E então passeia pela sua infância (as fileiras arrumadas de abacaxi que seu pai plantava, as amoras colhidas para pintar os lábios), pelas experiências a céu aberto, onde cozinhou em fogueiras cuja magia das brasas transforma um “prosaico arroz com ovo frito”, e por memórias de sua estadia na Itália, quando ia ao vizinho pegar azeite.

Não se trata, porém, de um livro biográfico -e ponto. Nem tampouco sobre seu restaurante -apesar de ficar cristalina sua alma simples e “preguiçosa” ocupada em celebrar o ingrediente. Nessas páginas, pois, há um registro apaixonado sobre comida e prazer.